Vinicisu se olvida de Xabi Alonso en su comunicado de disculpas

Tres días después del clásico, Vinicius Junior finalmente se ha pronunciado. El brasileño se ha expresado a través de un comunicado en sus redes sociales a raíz de la polémica originada en Madrid por su comportamiento en el momento de ser sustituido por Rodrygo ante el Barça.

Vinicius está en el ojo del huracán desde entonces y, incluso, se ha especulado con una posible salida del Real Madrid. El futbolista quiso cortar de raíz cualquier especulación bajando la cabeza y asumiendo su error.

"Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente".

Curiosamente, en esta relación no ha nombrado la figura del entrenador, Xabi Alonso, con quién realmente tuvo el conflicto. Un detalle que no puede caer en saco roto ya que fue la persona a la que se dirigió y se enfrentó el futbolista.

El jugador se justificó porque "a veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa".

Vinicius asegura que a partir de ahora "prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día".