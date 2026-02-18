Comunicado de Vinicius tras el incidente racista

Vinicius Jr no ha tardado en pronunciarse tras el partido entre el Benfica y el Real Madird en el Estadio Da Luz. En la segunda parte, el encuentro tuvo que suspenderse durante unos minutos después de que el brasileño denunciara un supuesto incidente racista por parte de Prestianni, justo después de marcar y celebrar el gol con un baile.

El jugador del Madrid ha lanzado el siguiente comunicado en sus redes sociales: "Los racistas son, por encima de todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen al lado la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que pasó hoy es una novedad en mi vida ni en la de mi familia. Recibí una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Todavía sin entender por qué. Del otro lado, solo un protocolo mal ejecutado que no sirvió de nada.No me gusta aparecer en situaciones como esta, aún más después de una gran victoria, y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario".

La historia de Vinicius Jr tras el incidente en Da Luz / Instagram

Varios de sus compañeros le han contestado y le han apoyado utilizando sus cuentas. Entre ellos, Kylian Mbappé, que ha escrito en X: "Baila Vini y por favor nunca pares. Nunca nos dirán lo que tenemos que hacer o no".

La federación brasileña de fútbol (CBF) también se pronunció al respecto mediante un comunicado: "La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) expresa su solidaridad con Vinícius Júnior, víctima de un nuevo acto de racismo este martes, tras marcar para el Real Madrid ante el Benfica en Lisboa. El racismo es un delito. Es inaceptable. No puede existir ni en el fútbol ni en ningún otro lugar. Vini, no estás solo. Su actitud al activar el protocolo es un ejemplo de valentía y dignidad. Estamos orgullosos de usted. Nos mantendremos firmes en la lucha contra toda forma de discriminación. Estamos a tu lado. Siempre".