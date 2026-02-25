REAL MADRID
Comunicado oficial de la UEFA sobre Prestianni: ¡mantiene la sanción!
El máximo organismo del fútbol europeo responde al recurso del Benfica y confirma el partido de sanción del argentino
No hay perdón para Gianluca Prestianni. El extremo argentino del Benfica se perderá el partido de vuelta del play-off de la Champions League para buscar el pase a octavos ante el Real Madrid por sus supuestos insultos racistas a Vinícius en la ida en Lisboa.
La UEFA ha confirmado en un comunicado que "desestima el recurso interpuesto por el SL Benfica" y que en consecuencia "confirma la decisión del Comité de Control, Ética y Disciplina" de sancionar de manera provisional con un partido al jugador del conjunto luso mientras se investigan los hechos a la espera de una sanción defintiva que podría acarrear suspensión para muchos más partidos.
El Benfica había interpuesto un recurso a la primera decisión del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA en el que quería conseguir la inhibición de esta suspensión provisional alegando que su jugador no había cometido ninguna violación del reglamento del máximo organismo del fútbol europeo y que la sanción es, por lo tanto, era injustificada o inapropiada. De nada ha servido la medida de presión del club portugués, que incluyó al argentino en la lista de convocados para viajar a Madrid.
El Benfica, a por la épica
Pese a que el resultado en la ida fue tan solo de 0-1, las circunstancias que envuelven al partido dejan al Benfica con una situación muy complicada en un Bernabéu, que se espera que sea una olla a presión contra los lisboetas en un partido que decidirá el pase a los octavos de final de la Champions League.
El conjunto luso saltará al césped del estadio merengue para intentar remontar la eliminatoria sin el argentino pero también sin la dirección de su entrenador, José Mourinho. El portugués vio la tarjeta roja por protestar una segunda amarilla a Vinicius en Da Luz y no volverá a pisar la que fue su casa. De hecho, el extécnico blanco ya no estuvo presente ni en la sala de prensa del Bernabéu en la previa.
