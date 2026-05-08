Comunicado del Real Madrid: histórica multa a Fede Valverde y Tchouaméni

El Real Madrid ha informado este viernes que ha impuesto una sanción económica de 500.000 euros a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni por su pelea en el entrenamiento de este jueves, que acabó con el centrocampista uruguayo en el hospital por un "un traumatismo craneoencefálico". El club blanco ha tomado una medida sin precedentes tras uno de los episodios más tristes y graves de su historia y ha dado por concluidos "los procedimientos internos correspondientes".

La entidad merengue, que abrió expediente disciplinario tanto al charrúa como al francés, ha emitido un comunicado en el que ha asegurado que Valverde y Tchouaméni "han comparecido ante el instructor del expediente, han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos". También "han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición".

Mientras Valverde está descartado para el clásico por motivos médicos, a pesar de la gravedad de los hechos todo apunta a que Tchouaméni estará a disposición de Álvaro Arbeloa para el clásico. En caso de confirmarse esto aliviará las urgencias del centro del campo blanco, que sin los dos jugadores se quedaba desierto. Una decisión algo polémica, ya que muchos aficionados blancos creen que los dos se deberían quedar sin jugar.

Según el diario 'AS', Fede y Aurélien sellaron la paz este mismo jueves. Después de que el uruguayo abandonara el hospital, ya en frío, se produjo una conversación entre ambos para solucionar sus diferencias. Este viernes han acudido a las instalaciones del club, donde han conocido la sanción de medio millón de euros impuesta por el Madrid.

Sin sanción deportiva... de momento

Aunque Florentino Pérez y su gabinete de crisis no ha castigado sin jugar a ninguno de los dos jugadores, pues Fede Valverde es baja por un tema médico, 'The Athletic' ha informado que "sería imposible que ambos jugadores permanecieran en el club" más allá del próximo verano, algo que implicaría la venta de uno de los dos a final de temporada para evitar que este conflicto siga escalando. El Madrid quiere terminar la temporada y abordar el problema a final de la misma. De momento ha intentado apagar el fuego con una dura sanción económica.

El medio estadounidense ha añadido que fuentes directas del vestuario blanco afirman que el culpable de todo fue Valverde. Su actitud fue muy mala y se pasó el entrenamiento provocando al francés, algo que lleva haciendo todo el año. La decepción con el uruguayo es mayor; ya es el segundo capitán y debería ser el primero la próxima temporada sin Carvajal. Hay que recordar que Valverde ya se negó a calentar ante el Kairat Almaty con Xabi Alonso en el banquillo y se quejó en múltiples ocasiones por jugar de lateral. Una actitud pésima para uno de los líderes del vestuario.