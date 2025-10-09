Comunicado oficial de Vinicius: "La idea es reiniciarlo todo"

No están siendo días fáciles para Vinicius. El atacante del Real Madrid no está rindiendo al máximo nivel en este inicio de competición, a pesar de los últimos dos goles ante el Villarreal. Esta mañana, su casa, en la lujosa urbanización de La Moraleja, se ha incendiado tras un posible fallo eléctrico, según ha informado Telemadrid. Y también ha tenido que publicar un comunicado oficial después del último escándalo amoroso en el que está metido.

El jugador, que se encuentra concentrado con la selección de Brasil, ha compartido un escrito a través de una 'storie' de Instagram para disculparse públicamente con Virginia Fonseca, una creadora de contenido y presentadora de televisión a la que estaba conociendo durante el último mes.

Además, Virginia Fonseca, quien estuvo casada con el artista Zé Felipe, viajó a la capital española para presenciar en directo a Vinicius en el Santiago Bernabéu, durante el partido contra el equipo dirigido por Marcelino. Aunque fuentes cercanas a ella reconocen que "se estaban conociendo" y no eran una pareja al uso.

Sin embargo, poco ha durado la alegría entre ambos, ya que Virginia Fonseca aseguró que ya no seguía a Vinicius en redes. El principal motivo de la ruptura son unas supuestas capturas de pantalla de conversaciones del futbolista del Real Madrid con distintas modelos.

Después de todo el revuelo mediático que se está generando en Brasil, Vinicius se ha visto obligado a explicar lo sucedido. "No me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera posible y que la decepcioné", empieza reconociendo.

"Todos pasamos por momentos que nos hacen reflexionar y crecer. Hace poco viví una situación que me hizo reflexionar y reconocer actitudes que no representaban quién quiero ser ni el tipo de relaciones que quiero construir", señala en el comunicado.

A pesar de todo, el jugador del Real Madrid admite que "Virginia es una mujer increíble, una madre admirable y alguien a quien siento un enorme cariño y respeto. Desde que nos conocimos, ha venido a Madrid tres veces a verme, dejando atrás su rutina, sus compromisos y su vida solo para estar conmigo. Conocí a una madre admirable y a una pareja increíble".

Comunicado urgente de Vinicius / Instagram

El brasileño está arrepentido de su actitud con ella y no duda en "pedir disculpas públicamente, con el corazón abierto, porque entendí que una verdadera relación sólo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia. La idea ahora es reiniciarlo todo. Sin mentiras, sin peleas, sin máscaras. Con mucho amor, cariño y respeto".