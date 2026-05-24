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REAL MADRID

Comunicado oficial del Real Madrid: se valida la candidatura de Enrique Riquelme

La junta electoral del conjunto blanco publicó al fin el esperado comunicado tras analizar toda la documentación del candidato a la presidencia y rival de Florentino Pérez

Enrique Riquelme da el paso y se enfrentará a Florentino en las elecciones

Enrique Riquelme da el paso y se enfrentará a Florentino en las elecciones

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Christian Blasco

Christian Blasco

Un día después de que Enrique Riquelme entregará toda la documentación respectiva al aval, la junta electoral del Real Madrid ha emitido un comunicado oficial para anunciar que ha aprobado su candidatura. De esta forma, se confirman de manera definitiva las elecciones que en los próximos días protagonizarán la actualidad del club.

Riquelme será el rival de Florentino Pérez, que aspira a su octavo mandato al frente del conjunto madridista. Una vez superado el trámite burocrático que tanta expectación había generado en días pasados, ahora los dos candidatos entran en campaña.

Enrique Riquelme y Florentino Pérez, candidatos a las elecciones del Real Madrid (domingo 7 de junio de 2026)

Enrique Riquelme y Florentino Pérez, candidatos a las elecciones del Real Madrid (domingo 7 de junio de 2026) / SPORT.es

De hecho, los primeros pasos ya se han dado en los últimos días. Florentino actuó primero desplegando una pancarta al más puro estilo Laporta, en la que sacaba pecho de los títulos cosechados por el club bajo su mandato. Por su parte, Riquelme ha contraatacado este mismo domingo con una entrevista en la que ataca directamente a su rival y también al FC Barcelona.

El comunicado del Madrid

La junta electoral del Real Madrid ha decidido "proclamar válida la candidatura presentada por d. Enrique José Riquelme Vives, de conformidad con lo que dispone el artículo 40, apartados b) y c) de los vigentes estatutos del club y traslada comunicación de aceptación a la citada candidatura a través de la dirección de correo electrónico aportada por el representante de la candidatura", escribe el club en un comunicado publicado en la página web oficial, en una decisión adoptada por "unanimidad".

Enrique Riquelme, presidente de la empresa Cox Energy, atiende a los medios a su llegada este sábado al estadio Santiago Bernabéu.

Enrique Riquelme, presidente de la empresa Cox Energy, atiende a los medios a su llegada este sábado al estadio Santiago Bernabéu. / J.J.Guillen / EFE

En el mismo comunicado se confirma que Riquelme entregó el sábado toda la documentación necesaria, incluyendo un escrito de presentación, relación de los miembros que componen la candidatura con la firma y aceptación expresa de todos y cada uno de ellos, el programa electoral que se recepciona con sello de entrada fechado a 23 de mayo de 2026 y la presentación del preaval y el aval bancario.

No obstante, la junta electoral refleja también un error en los documentos, al presentarse a uno de los vocales de la Junta Directiva con un número de socio no actualizado. En cualquier caso, se trata de una equivocación que no tiene repercusión alguna en la decisión, ya que Riquelme cumplió con los plazos y todos los requisitos exigidos en las vigentes normas electorales.

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20 años después, habrá elecciones en el club, aunque todavía se tienen que definir las fechas exactas. Enrique Riquelme y Florentino Pérez, cara a cara por la presidencia del Real Madrid.

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Comunicado oficial del Real Madrid sobre la candidatura de Enrique Riquelme

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