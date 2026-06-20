REAL MADRID
Comunicado oficial del Real Madrid sobre Olise
La entidad madridista ha salido al paso de las informaciones que sitúan al futbolista del Bayer Múnich como su objetivo principal
El Real Madrid ha emitido un comunicado este sábado por la tarde en el que se ha referido abiertamente a las informaciones en las que se aseguraba que Michael Olise sea uno de sus objetivos del mercado de fichajes de este verano.
La entidad madridista se ha desmarcado de estas informaciones descartando que haya entrado en contactocon el futbolista del Bayern Múnich y se ha remitido a las buenas relaciones que mantienen ambas instituciones.
Este es el comunicado de la entidad merengue:
"Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre un supuesto interés de nuestro club por el jugador del Bayern de Múnich Michael Olise, el Real Madrid C. F. desea manifestar que no ha mantenido ningún contacto directo ni indirecto con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno.
El Real Madrid quiere asimismo destacar la excelente relación institucional que mantiene con el Bayern de Múnich, con quien comparte una larga historia de respeto mutuo, colaboración y admiración, y lamenta la difusión de especulaciones que no se corresponden con la realidad.
Ambos clubes han mantenido siempre una relación basada en la confianza y el respeto recíproco, que se refleja, entre otros aspectos, en la convicción compartida de que cualquier eventual interés por un jugador perteneciente al otro club debe ser tratado en primer lugar entre las propias entidades, conforme a los principios de lealtad institucional que han presidido históricamente las relaciones entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid".
Un 'galáctico' muy complicado
El trasfondo del comunicado parece obvio y no sería otro que evitar un enfrentamiento con el Bayern Múnich antes incluso de que se pueda abrir alguna puerta a la negociación. El club bávaro, uno de los grandes de Europa, no es ni mucho menos un club vendedor y no suele dejar escapar a sus jugadores si los considera una pieza imprescindible para su plantilla.
- El Barça ata a su segundo fichaje, Jorge Salinas
- Denuncian el fichaje de Hamza por el Barça
- Guardiola, en el Escocia-Marruecos... y se disparan los rumores sobre su futuro
- Gavi: 'Si estás en mi equipo, me amas; si no estás en mi equipo, seguramente me querrás matar
- Florentino prepara un bombazo para romper el mercado
- El Barça va muy en serio a por el 'muro' australiano Lucas Herrington
- Alarma con Raphinha: lesionado con Brasil
- El Barça cierra la renovación de Christensen