Comunicado oficial del Real Madrid sobre Enzo Fernández

El Real Madrid ha salido al paso de las numerosas informaciones publicadas durante los últimos días sobre un supuesto interés por Enzo Fernández. El club blanco ha emitido este viernes un comunicado oficial para negar de forma rotunda que exista cualquier negociación por el centrocampista argentino del Chelsea, poniendo fin, al menos por ahora, a una de las grandes especulaciones del mercado de fichajes.

La entidad madridista asegura que no ha realizado ninguna gestión, ni de forma directa ni a través de intermediarios, para intentar incorporar al internacional argentino. Además, va un paso más allá al dejar claro que tampoco contempla acometer esta operación, descartando así cualquier movimiento por el campeón del mundo.

El comunicado llega apenas un día después de que el entorno del futbolista alimentara las incógnitas sobre su futuro. Javier Pastore, representante de Enzo Fernández, reconoció públicamente que están estudiando alternativas para abandonar el Chelsea, aunque también precisó que todavía no existe ninguna negociación avanzada con otro club y que el jugador está plenamente centrado en la disputa del Mundial con Argentina.

Comunicado íntegro Ante las informaciones y manifestaciones aparecidas en los últimos días sobre un supuesto interés del Real Madrid C. F. por el jugador Enzo Fernández, el club desea manifestar que no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del citado jugador y, asimismo, no tiene intención alguna de acometer dicha operación. El Real Madrid desea expresar su máximo respeto por Enzo Fernández, un gran futbolista cuya trayectoria y calidad son sobradamente conocidas, así como por el Chelsea FC, club con el que mantiene una excelente relación institucional. Precisamente por el respeto que merece una entidad como el Chelsea FC y por los principios de lealtad institucional que siempre han presidido la actuación del Real Madrid, el club considera necesario desmentir categóricamente unas especulaciones que carecen de fundamento y que no responden a la realidad. El Real Madrid lamenta que, pese a la claridad de los hechos y a la inexistencia de actuación alguna por parte del club, continúen difundiéndose informaciones que no se corresponden con la realidad y que únicamente contribuyen a generar confusión entre los aficionados y a perjudicar innecesariamente a las entidades y personas implicadas.

Las declaraciones del exfutbolista, en las que también reconoció que a Enzo le atrae la idea de vivir en Madrid, reactivaron inmediatamente los rumores que desde hace semanas situaban al club blanco como uno de los posibles destinos del centrocampista.

Sin embargo, el club presidido por Florentino Pérez ha querido cortar cualquier interpretación con un mensaje inusualmente contundente. En su nota oficial expresa su "máximo respeto" tanto hacia Enzo Fernández como hacia el Chelsea, con quien destaca mantener una excelente relación institucional, y subraya que precisamente por ese respeto considera necesario desmentir unas informaciones que, según sostiene, carecen de fundamento.

El Real Madrid también lamenta que continúen publicándose noticias que, a su juicio, no se ajustan a la realidad y que únicamente generan confusión entre los aficionados, además de perjudicar tanto a los clubes implicados como al propio futbolista.

El desmentido supone un frenazo a una operación que había ido ganando fuerza. Enzo Fernández aparecía como uno de los nombres llamados a reforzar el centro del campo madridista en un mercado marcado por la búsqueda de un nuevo referente para la medular de Jose Mourinho. Con este comunicado, el club blanco deja claro que ese escenario, por ahora, no será una realidad.