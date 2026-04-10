Comunicado oficial: el Real Madrid desmiente el fichaje de un nuevo director deportivo

En el Real Madrid no hay ni un día tranquilo. Si los de Arbeloa, a siete puntos del Barça en LaLiga y a un paso de la eliminación en Champions contra el Bayern, no viven su mejor momento deportivo, en los despachos tampoco se respira tranquilidad.

La última muestra, el comunicado del club blanco en el que la entidad ha salido al paso de las informaciones publicadas en las últimas horas por la Cadena SER para desmentir de forma tajante una supuesta reestructuración en su cúpula deportiva.

El club blanco ha emitido una nota oficial en la que niega que esté valorando recuperar la figura del director deportivo, un rol que desapareció hace años en favor de un modelo más centralizado y jerarquizado, con Florentino Pérez como punta de la estructura deportiva junto a su ejecutivo de máxima confianza, José Ángel Sánchez, y perfiles como Juni Calafat o Santiago Solari.

La información, difundida en el programa 'El Larguero' por el periodista Antón Meana, apuntaba a un posible cambio estratégico en la planificación del club madridista. Según esa versión, la entidad presidida por Florentino estaría estudiando separar nuevamente las funciones de dirección general y dirección deportiva, incluso con el apoyo de una agencia externa encargada de analizar perfiles de primer nivel para ese puesto.

Una figura que evocaba inevitablemente etapas anteriores del club, como la que lideró Jorge Valdano, y que apuntaba a cierto replanteamiento interno más allá de los habituales movimientos en el mercado de fichajes, donde el Madrid sí tendría previsto reforzar posiciones como el centro del campo o la defensa.

Sin embargo, la respuesta del club ha sido inmediata y contundente. En su comunicado, el Real Madrid califica la información como "rotundamente falsa" y niega que exista cualquier plan para incorporar un director deportivo. Además, defiende el modelo actual, destacando que la estructura vigente ha sido clave en una de las etapas más exitosas de su historia reciente.

"El Real Madrid valora extraordinariamente la labor que viene desarrollando la dirección deportiva del club", señala la entidad, subrayando que este sistema ha permitido conquistar múltiples títulos, entre ellos seis Copas de Europa en la última década.