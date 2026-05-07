Comunicado oficial del Real Madrid ante la crisis en el vestuario

El Real Madrid está viviendo un final de temporada convulso. Álvaro Arbeloa ha perdido el control de un vestuario desde el que están apareciendo informaciones gravísimas que aseguran que se han producido varias peleas entre los futbolistas del conjunto blanco. Este mismo jueves se ha conocido un enfrentamiento entre Tchouameni y Fede Valverde que ha acabado con el uruguayo en el hospital tras un puñetazo del francés.

Valverde soltó un puñetazo a Dahl, futbolista del Benfica / X

Lo cierto es que el ambiente a nivel interno es de tensión extrema y los episodios violentos se suceden uno tras otro. De hecho, también se informó de un encontronazo entre Rudiger y Carreras, que confirmó la agresión del alemán a través de un mensaje en Instagram en el que restaba importancia a lo ocurrido.

El Real Madrid, que aún no había realizado ninguna manifestación al respecto de estas informaciones, se ha visto obligado a pronunciarse a través del siguiente comunicado oficial de prensa:

"El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni. El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes".