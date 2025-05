Comunicado oficial del Madrid tras la sentencia a aficionados del Valladolid por insultar a Vinicius

Este miércoles, la Audiencia de Valladolid dictó sentencia a las cinco personas que insultaron a Vinicius Jr con proclamas racistas en 2022. Los hechos sucedieron el 30 de diciembre de ese año en un encuentro de Liga entre el Real Madrid y el Valladolid.

Los acusados han aceptado una condena de un año de prisión, otros cuatro de inhabilitación y multas de entre 1.080 y 1-620 euros por dirigirse al delantero madridista con expresiones como: "puto negro", "Hijo de puta", "negro" o "puto marica".

El Real Madrid sacó este mismo día un comunicado reaccionando a la sentencia:

El comunicado oficial del Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid ha dictado hoy sentencia condenatoria en conformidad contra las cinco personas que, desde sus localidades en la grada del estadio José Zorrilla, dirigieron insultos racistas contra nuestro jugador Vinicius Jr. en el partido que disputaron el Real Valladolid C. F. y el Real Madrid C. F. el pasado día 30 de diciembre de 2022.

Los acusados han sido declarados culpables por la comisión de cinco delitos de odio.

El tribunal ha decretado las penas de un año de prisión para cada acusado. También ha decretado la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por ese tiempo, la inhabilitación especial para ejercer profesión u oficio educativo en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre durante cuatro años, y a pagar multas de entre 1.080 y 1.620 euros.

La suspensión de las penas de privación de libertad ha quedado supeditada a que los acusados, que se han disculpado y mostrado su arrepentimiento con una carta dirigida a Vinicius Jr., no acudan a estadios de fútbol en los que se celebren competiciones deportivas oficiales durante tres años.

Esta condena penal se suma a las varias ya dictadas en los últimos meses por los insultos racistas recibidos por jugadores del Real Madrid C. F. en los estadios de Mestalla (Valencia), Son Moix (Palma de Mallorca) y Vallecas (Madrid). También han sido objeto de condena penal los insultos racistas recibidos por Vinicius Jr. y otros jugadores en foros digitales. En esta ocasión, las condenas por delitos de odio comportan un singular reconocimiento a la ofensividad de estas conductas.

El Real Madrid, que ha ejercido junto a su jugador la acusación particular en este procedimiento y en otros muchos actualmente en tramitación por hechos de naturaleza similar, seguirá trabajando para proteger los valores de nuestro club y erradicar cualquier comportamiento racista en el mundo del fútbol y del deporte.