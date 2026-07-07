Comunicado oficial del Madrid sobre la polémica entre Mbappé y la senadora paraguaya

El Real Madrid ha emitido un comunicado oficial en defensa de Kylian Mbappé después de la grave polémica generada por la senadora paraguaya Celeste Amarilla.

Todo comenzó tras la victoria de Francia sobre Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026. Después del encuentro, Amarilla publicó en sus redes sociales una serie de mensajes con insultos y comentarios de carácter racista y xenófobo dirigidos al delantero francés, utilizando expresiones que provocaron una enorme indignación a nivel internacional.

Mbappé respondió públicamente calificando a la senadora como una persona "despreciable e indigna de su cargo" y aseguró que nunca permitirá que personas como ella propaguen el odio y el racismo. Además, quiso dejar claro que sus palabras no representan al pueblo paraguayo, al que mostró su respeto.

La polémica fue creciendo con el paso de las horas. El Gobierno de Paraguay se desmarcó de las declaraciones de la senadora, el presidente francés Emmanuel Macron mostró su apoyo al futbolista y la Federación Francesa de Fútbol anunció que presentará una denuncia contra Amarilla por sus comentarios racistas.

Comunicado oficial del Madrid

El Real Madrid C. F. quiere manifestar su más rotundo rechazo a las lamentables manifestaciones racistas y xenófobas vertidas por la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra nuestro jugador Kylian Mbappé.

Nuestro club condena firmemente este tipo de declaraciones, que son impropias de una representante política, y muestra su pleno apoyo a nuestro jugador Kylian Mbappé, que es referente para millones de personas, y especialmente para los niños y niñas de todo el mundo.

Estos comportamientos que incitan al odio no deben tener cabida en la sociedad. El fútbol y el deporte son escenarios para la igualdad y la solidaridad, y el Real Madrid seguirá trabajando para que el racismo, la xenofobia y la violencia sean erradicadas para siempre.