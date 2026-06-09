Comunicado oficial del Madrid: ¡Oferta de 150 millones por Julián Álvarez!

Florentino prometió una superoferta y ha cumplido. El propio Real Madrid ha confirmado en su página web oficial que ha realizado una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez. En el mismo comunicado, el club confirma que el Atlético ha agradecido la oferta, pero que la ha rechazado.

Hace solo unos días, antes de ganar las elecciones, el mandatario del conjunto blanco había prometido durante una entrevista en el programa 'Horizonte' que realizaría una oferta de 150 millones de euros por un futbolista "galáctico". Un jugador que, en palabras del presidente, estaba a la altura de otros como Cristiano, Ronaldo o Benzema.

Florentino Pérez, durante la rueda de prensa posterior a las elecciones a la presidencia del Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Las especulaciones crecieron desde ese momento, con nombres tan distintos como Joao Neves, Vitinha o Michael Olise. Sin embargo, en las últimas horas, el delantero del Atlético de Madrid empezó a aparecer con mucha fuerza.

Finalmente el conjunto blanco ha confirmado de manera oficial que la oferta se ha realizado por el atacante argentino. El comunicado únicamente sirve para demostrar que Florentino ha cumplido su promesa de realizar una oferta histórica por un futbolista importante, ya que en la misma nota el Madrid informa que el Atlético se ha remitido a la cláusula del futbolista, que alcanza los 500 millones de euros.

Ahora toca esperar cuál es la reacción del equipo madridista y si dicha cantidad de dinero va destinada finalmente a otros fichajes. Lo que está claro es que el Madrid ha condicionado la operación Julián Álvarez al resto de equipos, admitiendo que el Atlético no acepta 150 millones. Por otro lado, el equipo que preside Florentino ha revelado sus cartas y el dinero que puede ofrecer por cualquier futbolista en un mercado que será decisivo.

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez.

Noticias relacionadas

Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador.