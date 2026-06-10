Comunicado oficial del Madrid sobre la resolución del Tribunal Supremo por los conciertos del Bernabéu

Este miércoles se conoció que el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por el Real Madrid en el procedimiento judicial relacionado con la celebración de conciertos y otros espectáculos en el estadio Santiago Bernabéu.

La decisión no supone un pronunciamiento sobre la legalidad de los conciertos ni sobre si estos pueden celebrarse en el recinto, sino que confirma que el procedimiento seguirá su curso en los tribunales. En concreto, será el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 31 de Madrid el encargado de analizar el fondo de la reclamación planteada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu.

Ambiente previo al concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu / Ricardo Rubio - Europa Press

Los vecinos sostienen que las licencias concedidas al club durante la remodelación del estadio y el planeamiento urbanístico vigente no amparan la celebración de conciertos musicales. Tras una primera inadmisión del recurso por parte del juzgado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a la asociación vecinal y ordenó que se estudiara el fondo del asunto, una decisión que ahora queda respaldada tras el rechazo del recurso presentado por el Real Madrid.

Tras conocerse la resolución, el Real Madrid emitió un comunicado oficial en el que subraya que el Tribunal Supremo "no ha dictado ninguna resolución sobre la legalidad de los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu". El club sostiene que la decisión se limita a una "cuestión procesal" y recalca que, por el momento, "no existe ninguna resolución judicial" que haya declarado que dichos eventos fueran contrarios a la normativa urbanística o a las licencias aplicables.

Comunicado oficial del Madrid:

Ante las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación sobre la reciente resolución del Tribunal Supremo, el Real Madrid C. F. desea realizar las siguientes aclaraciones: El Tribunal Supremo no ha dictado ninguna resolución sobre la legalidad de los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu.

La decisión conocida hoy se refiere exclusivamente a una cuestión procesal y supone que el procedimiento judicial promovido por una asociación vecinal continuará su tramitación ante el juzgado correspondiente. Por tanto, no existe en este momento ninguna resolución judicial que haya declarado que los conciertos celebrados en el estadio fueran contrarios a la normativa urbanística o a las licencias aplicables.

Asimismo, conviene recordar que la celebración de conciertos en el estadio Santiago Bernabéu está sometida al mismo régimen de autorizaciones y controles administrativos que resulta aplicable a otros grandes recintos deportivos, como el estadio Metropolitano, donde estos días se están celebrando conciertos.

El procedimiento judicial continuará ahora su curso ordinario y será en ese marco donde, en su caso, se analicen las cuestiones planteadas por las partes.