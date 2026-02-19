Comunicado oficial del Madrid sobre el caso de racismo con Vinicius

Tras días de preguntas sobre por qué el Real Madrid no se pronunciaba tras lo sucedido entre Vinicius y Prestianni, el conjunto blanco finalmente se ha pronunciado al respecto mediante un comunicado oficial en su página web. Este es el contenido de la nota:

"El Real Madrid C. F. comunica que hoy ha aportado a UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado martes 17 de febrero en el partido de Champions League que nuestro equipo disputó en Lisboa contra el SL Benfica.

Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido. El Real Madrid agradece el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial.

El Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad".

De esta forma, el conjunto blanco se posiciona públicamente junto al futbolista brasileño y como colaborador de la UEFA en la investigación. Cabe recordar que el organismo europeo anunció que se está tratando el caso y que un inspector de ética y disciplina de la UEFA ha sido designado para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido.

La FIFA, de la mano de su presidente Gianni Infantino, también ha exigido responsabilidades a los culpables. Prácticamente todos los actores importantes del mundo del fútbol se han pronunciado ya al respecto, mientras que a nivel internacional se ha abierto un debate en todas las tertulias sobre cómo se deberían abordar incidentes similares en un futuro, así como sobre la presunción de inocencia de Prestianni mientras no existan pruebas.