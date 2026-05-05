Comunicado del entorno de Mbappé tras las críticas

En medio de una avalancha de críticas y hasta una campaña para pedir su salida del Real Madrid, el entorno de Kylian Mbappé ha tomado la palabra este martes mediante un comunicado realizado a través de la agencia AFP.

"Parte de las críticas se basan en una sobreinterpretación de elementos relacionados con un periodo de recuperación estrictamente supervisado por el club, sin que ello se corresponda con la realidad del compromiso y el trabajo que Kylian realiza a diario por el bien del equipo", indicó el entorno de la estrella del Real Madrid a la agencia.

Kylian Mbappé, en una imagen de archivo / ADAM RICHINS / EFE

El '10' de los blancos ha sido señalado por su propia afición en los últimos días. Tras pasar unos días de vacaciones en medio de la crisis de resultados del equipo y durante su recuperación, su imagen aterrizando en España solo unos minutos antes de que empezará el encuentro ante el Espanyol elevó la crispación a otro nivel.

Bajo el lema 'Mbappé Out' (Mbappé fuera), un grupo de madridistas ha empezado a recoger firmas de manera online para reclamar la salida del futbolista del club. La situación es ahora mismo muy delicada y el comunicado del entorno del francés no servirá para calmar las aguas.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Por lo que respecta al futbolista, por el momento no se ha pronunciado en primera persona. De hecho, al ser cuestionado por El Chiringuito a la salida de Valdebebas, el delantero evitó cualquier respuesta con un simple "no lo entiendo en francés".

El enfado se extiende en un sector cada vez más grande de la afición del equipo blanco. El Clásico, donde la presencia de Mbappé no está todavía confirmada, puede ser decisivo. Si finalmente no lo juega (se le realizarán más pruebas el miércoles) o lo hace dejando una mala imagen, la figura del internacional francés quedará todavía más tocada.

Vinicius y Mbappé durante un partido / EFE

El caldo de cultivo que se está creando es muy peligroso para el futbolista, que todavía tendrá que enfrentarse al juicio público del Santiago Bernabéu en dos partidos ligueros: ante el Real Oviedo y el Athletic Club.

Han pasado casi dos años desde su llegada al Real Madrid. En aquel momento resultaba impensable ni siquiera imaginar que la decepción con el futbolista llamado a liderar el nuevo proyecto de los blancos sería tan grande. Dos temporadas marcadas por el mal juego del equipo y unos resultados nefastos que apenas le han permitido añadir a sus vitrinas una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental.