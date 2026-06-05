Comunicado oficial de Enrique Riquelme sobre su entrenador: Klopp, el elegido

La carrera por la presidencia del Real Madrid suma un nuevo movimiento con forma de nombre propio. La candidatura de Enrique Riquelme ha anunciado oficialmente que Raúl González Blanco asumirá el control absoluto de la parcela deportiva de la entidad de cara a la próxima década. El capitán blanco no solo diseñará un proyecto sustentado en la cantera, sino que ya tiene una prioridad absoluta para el banquillo: el técnico alemán Jürgen Klopp, a quien llamará personalmente si el candidato resulta ganador en las elecciones.

Un modelo de gestión basado en la identidad y la cantera

El proyecto de Enrique Riquelme busca dar un giro radical a la toma de decisiones en el club, delegando la responsabilidad total en una figura de máxima legitimidad madridista. Con la incorporación de Raúl González Blanco como Director Deportivo, la candidatura confía el futuro institucional al jugador que más veces ha defendido la camiseta blanca.

La hoja de ruta de Raúl ya está en marcha, enfocada en la construcción de una estructura sólida para los próximos diez años donde la cantera será uno de los pilares fundamentales. Bajo este modelo, las decisiones técnico-deportivas quedarán exclusivamente en manos de profesionales del fútbol, garantizando la independencia de la parcela deportiva.

Jürgen Klopp: El elegido para el banquillo madridista

Para liderar este nuevo rumbo sobre el césped, Raúl ha trasladado una única propuesta firme: el fichaje de Jürgen Klopp. El técnico alemán, que ha hecho historia al conquistar la Champions League con el Liverpool y romper la hegemonía de los gigantes económicos con el Borussia Dortmund, es considerado el candidato ideal para implantar una cultura ganadora basada en el esfuerzo colectivo.

A pesar de que Klopp ha manifestado públicamente su intención de no entrenar a corto plazo, la candidatura se muestra convencida de que la magnitud y el desafío histórico del Real Madrid serán argumentos suficientes para seducir al entrenador. El objetivo es recuperar la intensidad competitiva, la exigencia diaria y la meritocracia en el vestuario.

El plan para el lunes 8 de junio

El desenlace de esta propuesta dependerá directamente del voto de los socios en los comicios de este domingo. De obtener la victoria, el compromiso de la candidatura es activar la maquinaria de inmediato de forma transparente.

El propio Raúl González Blanco llamará personalmente a Jürgen Klopp el próximo lunes 8 de junio para presentarle formalmente el proyecto deportivo. Esta decisión busca conectar de forma directa con el sentir mayoritario de los aficionados y abrir una etapa de gestión moderna y excelente.

Comunicado oficial de la candidatura de Enrique Riquelme

"Un club como el Real Madrid debe tomar sus decisiones deportivas a través de quien tiene la responsabilidad de hacerlo. Desde la incorporación de Raúl González Blanco, nuestro Director Deportivo y el jugador que más veces ha visto nuestra camiseta, esa responsabilidad recae en él. Raúl trabaja ya con enorme intensidad en la construcción del proyecto deportivo que debe marcar la próxima década del club, con la cantera como uno de sus pilares fundamentales. Y si Raúl es quien dirige el área deportiva, es a Raúl a quien corresponde liderar esta decisión.

Para el banquillo, desde el momento en que se incorporó, Raúl nos ha trasladado un único nombre. El de un entrenador que ha marcado una época en el fútbol mundial. Un hombre que ha conquistado la Champions League, que devolvió al Liverpool a la cima de Europa y de Inglaterra después de décadas de espera, que convirtió al Borussia Dortmund en campeón frente a gigantes económicos y que ha dejado allí donde ha estado algo todavía más importante que los títulos: identidad, carácter, liderazgo y una cultura ganadora basada en el esfuerzo colectivo.

Hablamos de uno de los mejores entrenadores de nuestro tiempo. Pero, sobre todo, hablamos de un líder capaz de devolver al Real Madrid la intensidad competitiva, la exigencia diaria, la profesionalidad, la meritocracia, la unión de vestuario y el gusto por el trabajo bien hecho que siempre caracterizaron a las grandes etapas de nuestra historia.

Ese entrenador es Jürgen Klopp.

Sabemos que Jürgen Klopp ha manifestado públicamente que no tiene intención de regresar a los banquillos a corto plazo y que ha rechazado numerosas ofertas. Precisamente por eso creemos que el desafío del Real Madrid es diferente. Porque existen grandes clubes, pero solo existe un Real Madrid. Solo existe una institución capaz de unir tradición y futuro, valores y ambición, sentimiento y excelencia.

Por ello, si este domingo los socios me conceden su confianza, el próximo lunes 8 de junio Raúl González Blanco se pondrá en contacto con Jürgen Klopp para trasladarle personalmente nuestro proyecto deportivo y nuestra voluntad de que sea él quien lidere desde el banquillo una nueva etapa para el Real Madrid. Esta decisión del equipo deportivo coincide con el sentimiento de los miles de socios y madridistas con los que he tenido ocasión de dialogar estas dos semanas.

Los madridistas saben que los próximos años serán decisivos para nuestra institución. Es el momento de abrir una nueva etapa basada en la profesionalización de todas las áreas del club, en la excelencia deportiva, en una gestión moderna y transparente y en la defensa de los valores que han convertido al Real Madrid en la mayor entidad deportiva del mundo.

Como próximo presidente del Real Madrid, mi compromiso es claro: rodearme de los mejores, escuchar a quienes más saben y tomar siempre las decisiones pensando exclusivamente en el interés del club y de sus socios.

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Con humildad, con serenidad y con una enorme ilusión por el futuro, estamos preparados para devolver al Real Madrid todo aquello que le ha hecho eterno: la ambición de ganar, la cultura del esfuerzo y la convicción de que no existe ningún reto imposible para este escudo."