Comunicado de la Junta Electoral del Real Madrid: "Nos preocupan las declaraciones de Riquelme"

Lío con las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Tras unas declaraciones de Enrique Riquelme en 'El Larguero', la Junta Electoral del conjunto blanco ha respondido con un comunicado oficial publicado en la página web del club.

"No tenemos el censo. Dicen que no se puede y le ha llegado a todos los socios únicamente de la candidatura de Florentino Pérez", cuestionó el rival del actual presidente, antes de añadir que todo esto "cada vez se parece más a Maduro y Venezuela".

Comunicado de la Junta Electoral del Madrid

Ante las declaraciones del candidato Enrique Riquelme, en las que afirma que solo una de las candidaturas maneja el censo del club, así como las dudas y la desconfianza manifestadas en lo que se refiere a la guarda y custodia del voto por correo, esta Junta Electoral manifiesta lo siguiente:

1. La Junta Electoral no ha facilitado el censo electoral a ninguna de las candidaturas que concurren a las elecciones del próximo día 7 de junio.

2. La Junta Electoral ha transmitido a las dos candidaturas, por escrito, el procedimiento para que puedan enviar información, documentación y material a los socios. Además, al candidato Enrique Riquelme se le informó el día que presentó su candidatura, en persona, de este particular.

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3. Dicho procedimiento está establecido en las normas que rigen el proceso electoral (punto 2 del apartado sobre el censo electoral) publicadas a tal efecto. En las normas se explica que las candidaturas deben facilitar a la Junta Electoral la información, la documentación y el material que quieren enviar a los socios y el club se ocupa del envío.

4. La Junta Electoral estableció el lunes 1 de junio a las 18:00 h como el final del plazo para recibir la información, la documentación y el material que cada candidatura quisiera enviar a los socios.

5. La Junta Electoral se muestra muy preocupada por las declaraciones de Enrique Riquelme en las que se pone bajo sospecha la custodia y seguridad del voto por correo, ya que, como respuesta a una pregunta de dicha candidatura sobre este asunto, la Junta Electoral respondió por escrito

6. Por lo tanto, cualquier información, documentación o material que ha llegado a los socios de cualquier candidatura desde el club ha sido tramitada ajustándose al procedimiento y la normativa vigentes.

7. La Junta Electoral está siguiendo con rigor y precisión la normativa aplicable en todo momento durante el presente proceso electoral, por lo que pide respeto.