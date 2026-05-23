Comunicado de la junta electoral del Madrid: Florentino Pérez, candidato a la presidencia

La junta electoral del Real Madrid ha emitido un comunicado este sábado para anunciar que ha aprobado la candidatura de Florentino Pérez de forma unánime y sin necesidad de aval bancario "al no estar obligado a ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 40.C.5 de los Estatutos Sociales" del club blanco.

De esta forma, el aún presidente blanco aspirará a su octavo mandato al frente del Madrid, el sexto de manera consecutiva. Florentino presentó este viernes, a través de Eduardo Fernández de Blas, toda la documentación necesaria para formalizar su candidatura (escrito de presentación, relación de miembros de la candidatura y programa electoral) y la junta la ha aprobado.

"Habiéndose examinado detalladamente dicha candidatura presentada en plazo y reuniendo la misma todos los requisitos exigidos en las vigentes normas electorales y demás disposiciones legales aplicables, esta Junta Electoral adopta por unanimidad el siguiente acuerdo: proclamar válida la candidatura presentada por D. Eduardo Fernández de Blas y encabezada por D. Florentino Pérez Rodríguez, de conformidad con lo que dispone el artículo 40, apartados b) y c) de los vigentes estatutos del club y traslada comunicación de aceptación a la citada candidatura a través de la dirección de correo electrónico aportada por el representante de la candidatura", ha comunicado la junta electoral del Real Madrid.

Pendientes de Enrique Riquelme

Superado el trámite burocrático de Florentino, este sábado se resolverá la incógnita alrededor de Enrique Riquelme. El empresario alicantino tiene la intención de presentarse a las elecciones y la entidad que avalará su candidatura espera tener cerrado todo el proceso de garantías personales, avales, colaterales y otras circunstancias para un aval de 190 millones “en las próximas” horas, según EFE.

Riquelme comunicó el jueves a la junta electoral del Real Madrid su intención de presentarse a las elecciones a la Presidencia del club y este aval bancario le permitiría formar parte de la carrera electoral.

Siempre según las fuentes consultadas por EFE, quedan por ultimar algunos flecos y creen que se firmará “antes de medianoche”, al tiempo que explicaron que el aval es de “algo más de 190 millones de euros garantizados al 100% por un banco español, regulado en España”.