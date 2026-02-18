Comunicado del Benfica: denuncia una "campaña de difamación" contra Prestianni

El Benfica se ha posicionado al lado de su futbolista Gianluca Prestianni a raíz de la enorme polémica que se ha desatado en torno a su figura por su enfrentamiento con el delantero del Real Madrid Vinicius Junior en el partido de ida del Play Off de la Champions.

Vinicius aseguró que el futbolista del Benfica le llamó "mono" en repetidas ocasiones; un hecho que, por el momento, no se ha podido ratificar pues no existe por el momento un audio conocido de su conversación y en las imagenes el jugador argentino había cubierto la parte inferior de su rostro con la camiseta. Pero, que de corroborarse, sería objeto de una grave sanción para Prestianni al tratarse de un lamentable episodio de racismo.

El encuentro estuvo detenido varios minutos y cuando por fin se calmaron las aguas se reanudó, aunque ya se habían producido diferentes enfrentamientos entre jugadores y staff técnico de ambos equipos que continuaron en el túnel de vestuarios al final del partido. Posteriormente se desencadenó una auténtica batalla dialéctica en las redes sociales y en los medios de comunicación, señalando a Prestianni por sus supuestos insultos racistas contra Vinicius; al mismo tiempo, el Benfica ya se posicionó del lado de su jugador con varios mensajes en las redes sociales.

Como consecuencia de todo lo sucedido, la UEFA anunció este miércoles que se abre una investigación para esclarecer los hechos y establecer si existe alguna acción que sea merecedora de castigo. Como consecuencia de este último paso, el Benfica decidó reforzar su respaldo a Prestianni emitiendo un comunicado a través de sus medios oficiales:

El comunicado del Benfica

"El Sport Lisboa e Benfica ve con un espíritu de total colaboración, transparencia, apertura y sentido de claridad las medidas anunciadas hoy por la UEFA, tras el presunto caso de racismo ocurrido en el partido contra el Real Madrid.

El Club reafirma, de forma clara e inequívoca, su compromiso histórico e inquebrantable con la defensa de los valores de igualdad, respeto e inclusión, que se alinean con los valores fundamentales de su fundación y que tienen en Eusébio como su mayor símbolo.

El Sport Lisboa e Benfica reitera su pleno apoyo y convicción en la versión presentada por el jugador Gianluca Prestianni, cuya conducta al servicio del Club siempre se ha guiado por el respeto a los rivales, las instituciones y los principios que definen la identidad del Benfica. El Club lamenta la campaña de difamación a la que ha sido sometido el jugador", concluye el comunicado.