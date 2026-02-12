Comunicado de Arda Güler para negar el 'mobbing' en el Real Madrid

Arda Güler ha emitido un comunicado para desmentir las declaraciones de Serhat Pekmezci, mentor y exentrenador del mediapunta en sus primeros años de carrera, en las que aseguró que el centrocampista sufre 'mobbing' en el Real Madrid. El futbolista merengue ha asegurado que "desde el primer día he sido recibido con mucha calidez por todos en este club y siempre he considerado este lugar como mi familia".

"He visto con tristeza las recientes declaraciones públicas realizadas por el exjefe de scouting Serhat Pekmezci, quien desempeñó un papel importante al inicio de mi carrera. Estoy extremadamente orgulloso de ser jugador del Real Madrid y deseo defender este escudo durante muchos años más", ha explicado Güler en su comunicado.

"Tenemos un equipo muy fuerte y me siento feliz y honrado de compartir vestuario con todos mis compañeros. Solicito amablemente que no se preste atención a ningún comentario o informe escrito o expresado sobre este asunto", ha finalizado Güler en su comunicado.

"Aunque el Real Madrid es un megaclub, Arda Güler está sufriendo mobbing. No es que se quejara conmigo, pero sabía que esto pasaría. Le dije que tuviera paciencia. El acoso venía de los jugadores. Hay un grupo allí que no ha podido aceptar a Arda; por desgracia, son jugadores con un ego muy alto", aseguró Serhat Pekmezi en declaraciones a 'Sports Digitale'. Unas declaraciones totalmente incendiarias que han sido desmentidas este jueves por el propio Güler.