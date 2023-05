El comunicado de Ancelotti tras los insultos racistas a Vinicius

El entrenador del Madrid ha publicado en sus redes sociales tras sus contundentes declaraciones en rueda de prensa "Es hora de dejar de hablar y actuar con contundencia. El racismo no puede tener cabida ni en el fútbol ni en la sociedad"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha decidido también publicar en sus redes sociales tras todo lo acontecido con Vinicius en Mestalla tras el Valencia - Real Madrid para pedir "dejar de hablar y actuar con contundencia" ante los supuestos episodios racistas que el futbolista del Real Madrid vivió en el feudo valenciano.

Este es el mensaje de Carlo Ancelotti:

"Hoy ha sido un día triste en Mestalla, donde un grupo de aficionados ha mostrado su peor versión. Es hora de dejar de hablar y actuar con contundencia. El racismo no puede tener cabida ni en el fútbol ni en la sociedad. NO AL RACISMO EN NINGÚN SITIO", escribió Ancelotti.

El técnico blanco, antes, tras el partido, tanto en zona mixta como en rueda de prensa, ya defendió de manera férrea a su jugador y afirmó que "un estadio completo ha hecho insultos racistas. A ver qué pasa. Habitualmente no pasa nada, porque ha pasado muchas veces y no ha pasado nada. No soy un juez, pero la situación es bastante grave"