Se complica la 'Operación Galáctico'

Cuatro fichajes y 180 millones de euros parecen no ser suficientes. El Real Madrid sigue explorando el mercado de fichajes en busca de mejorar una plantilla en la que Xabi Alonso todavía ve carencias importantes. El técnico quiere refuerzos con perfiles muy específicos, pero las opciones que aparecen en el mercado no terminan de convencer al club.

Hasta el momento ya han llegado Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Trent Alexander-Arnold, mientras que Franco Mastantuono se incorporará al equipo el próximo mes de agosto, una vez cumpla la mayoría de edad. Tres de ellos han sido fichados pagando la cláusula, dejando en evidencia la necesidad que tenía el equipo en reforzarse tras una temporada decepcionante.

El Madrid insistió mucho en que las llegadas se produjeran antes del Mundial de Clubes, conscientes de la importancia que tendría la carta de presentación de Xabi Alonso como nuevo técnico para insuflar ilusión a una afición desencantada con lo sucedido en los últimos meses.

El papel del equipo blanco estaba siendo muy positivo, pero la dura derrota con goleada incluida ante el PSG abrió una herida y muchas preguntas. Xabi quiere refuerzos en zonas importantes. El Madrid, que está dispuesto a cumplir hasta cierto punto los deseos del tolosarra, busca en el mercado un central y un centrocampista organizador.

Konaté es el elegido para la zaga del Real Madrid / EFE

La situación física de Alaba, Rüdiger y Militao y los errores de Asencio en el torneo que se disputó en Estados Unidos encendieron las alarmas en el Real Madrid. Huijsen aparece como la única opción de plenas garantías, aunque se confía en que el central brasileño recupere su mejor versión para acompañar al internacional español.

No se descarta la llegada de un central, pero el Madrid no perderá la cabeza en esta operación. Konaté, defensa del Liverpool, es el principal objetivo y la idea siempre ha sido traerle libre el próximo verano. No obstante, si el conjunto 'red' acepta negociar por un precio asequible para evitar que se vaya gratis, el conjunto madridista aprovecharía la oportunidad.

El fichaje más importante, sin embargo, es el del centrocampista organizador. Arda Güler actuó en esa posición y dejó buenas sensaciones en el Mundial, pero no se puede dejar todo el peso de la temporada sobre el joven futbolista turco, especialmente teniendo en cuenta que Bellingham estará cuatro meses de baja y tardará en ponerse a tope.

Vitinha es inalcanzable para cualquier equipo / AP

Xabi Alonso quiere un futbolista de nivel y el Real Madrid soñaría con un jugador de primer nivel para la posición. El fichaje de un galáctico, sin embargo, se antoja cada vez más difícil. Por un lado, los jugadores que se consideran estrellas en la posición parecen inaccesibles. Rodri, Vitinha, Enzo Fernández, Barella y Mac Allister son cinco nombres ideales para cubrir el rol que quiere el nuevo entrenador blanco, pero sacarles de sus respectivos clubes es una misión casi imposible, a menos que se ponga sobre la mesa una cantidad de dinero irrechazable.

Esa última opción no parece viable para un Madrid que ya acumula más de 180 millones en fichajes este verano y que no está dispuesto a dejarse otros 100 (o más) para fichar un galáctico para el centro del campo.

Otro de los nombres que ha sonado con fuerza en las últimas semanas, Angelo Stiller, sería una elección mucho más barata, pero que no bajaría de los 40 millones de euros. Las opciones disponibles no terminan de convencer y el dinero que ha salido de las arcas del club a base de clausulazos obliga a estudiar detenidamente las próximas operaciones.

Mientras tanto, Dani Ceballos, que podría ser otra opción para la posición, no parece haber convencido a Xabi Alonso durante el Mundial de Clubes y su futuro está en duda ahora mismo. El Madrid sigue en la eterna búsqueda de los próximos Kroos y Modric, pero es consciente que no encontrará jugadores que estén a la altura del alemán y el croata, al menos a un precio que no sea desorbitado.