La competencia abruma a Xabi

Xabi Alonso repitió once ante el Borussia satisfecho del rendimiento que ofreció contra la Juventus. El tolosarra trabaja contrarreloj para inculcar sus ideas a los jugadores y repitió equipo al ver que cumplían con el trabajo que ensaya en la pizarra. Dejó fuera a Mbappé, aunque el motivo sea que todavía no está completamente recuperado de una gastroenteritis. Lo cierto es que Gonzalo ha cumplido con su trabajo por encima de lo esperado y no merecía quedarse en el banquillo.

A corto plazo

Cambiar lo que funciona es un riesgo que Xabi eludió ante el equipo alemán. El bloque funcionó como esperaba, aunque los cambios rompieron la armonía para acabar pidiendo la hora. La cuestión ahora es si sentará al Pichichi del Mundial para poner a la superestrella francesa. Una decisión que le abruma a corto plazo, porque tiene que comprobar cómo se adapta el francés al colectivo sabiendo de su pereza defensiva. Que falle una pieza puede colapsar al resto y el rival no es como para tomárselo a broma.

Otra decisión a corto plazo es sustituir al sancionado Huijsen ante los de Luis Enrique. Asensio apunta a ser el elegido para acompañar a Tchouameni y Rudiger, aunque la incógnita es cuál de los dos, el español o el alemán, ocupa el perfil izquierdo defensivo. A largo plazo y si Militao recupera su mejor versión, tendrá que dejar a un central fuera, o dos si mantiene a Tchouameni en el puesto.

A medio y largo plazo

Además, sabe que si fichan a Álvaro Carreras entrará en competencia con Fran García, además de Mendy cuando deje atrás su lesión. Tres piezas para un puesto, salvo que no fichen al jugador del Benfica o vendan a uno de los dos que tiene. En la otra banda la situación es más fastidiosa. Cuando Carvajal sea el de siempre, con su jerarquía y entrega innegociable, tendrá que elegir entre el capitán y Alexander-Arnold.

Alguno piensa que el inglés podría adelantar su posición. Pero no. Está por llegar un tal Mastantuono, que se mueve por delante del lateral derecho. Cuando el argentino se adapte, Xabi tendrá que tomar otra decisión complicada. Encajarlo en un equipo en el que ha elegido a Bellingham, Valverde y Güler, y en el que esperan sus oportunidades Ceballos, Rodrygo, Brahim, Endrick y Camavinga, cuando deje atrás su lesión. Decisiones que sí abrumarán al técnico. Todo puede depender del momento de forma que atraviese cada jugador, salvo que Xabi siga los pasos de Ancelotti de poner siempre a sus preferidos estuviesen o no 'enchufados'.