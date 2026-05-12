Florentino convoca elecciones y lanza un ataque directo a la prensa "antimadridista" y el Barça

"Muchas gracias a todos por su asistencia. Lamento decirles que no voy a dimitir. Voy a convocar elecciones". Por si alguno tenía dudas, Florentino Pérez, en su primera comparecencia pública desde 2013, fue contra todo y contra todos. "Les conozco a casi todos. He tenido buena relación, pero no digan que porque se peguen dos jugadores esto es el caos del Madrid. Se pegan todos los años. Si alguien lo saca fuera, es peor que la reyerta. Por cierto, son dos chavales fenomenales". Una píldora de un presidente que aseguró que terminará "con todos los malos periodistas". Como si fuera un corrillo cualquiera. Los datos de ACS, las glorias deportivas y una baja del diario ABC. Por supuesto, también el caso Negreira: "Se van a enterar".

"Mi salud es perfecta"

Un cóctel de tópicos y estacazos. Lejos de la paz, guerra total. "¿Dónde está Florentino? Si yo no hablo. Algunos dicen que estoy enfermo, que tengo un cáncer terminal. Aprovecho para decírselo a la gente que se preocupa por mí. Sigo presidiendo el club y mi empresa, que factura 50.000 millones al año", soltó en la primera bala de una comparecencia histórica en la que puso en el paredón a los periodistas. Uno tras otro. Cualquiera que entrase en la conversación recibía un golpe. Florentino tenía anotadas todas las cuentas pendientes.

"Mi salud es perfecta. Si me dicen que tengo un cáncer, tendría que entrar en un centro oncológico. Habría salido en todos los medios del mundo. No es verdad y ese rumor ha crecido", defendió el presidente del Real Madrid, mofándose de las publicaciones que hablaban de que "estaba cansado". Muy directo: "¿Cómo se puede decir esto?". Y preguntó por el periodista que había firmado lo que considera el último ejercicio de intoxicación. También se acordó de "los ultras, que no van a volver nunca más. Los echamos y me felicitan en todo el mundo por haber sacado a los violentos del Madrid".

"Me parece muy mal que se hayan pegado dos jugadores, pero se han peleado todos los años, como se pelean los jóvenes. La filtración es peor, porque implica que hay algo más. Creo que en mis 26 años es la primera vez que leo algo así", disparó. Un intercambio descontrolado de preguntas y respuestas, sin orden ni concierto. Recordando a José María García y dando él mismo el turno de palabra: "A la chica, al niño con cara de bueno". Un ejercicio agotador de quiebros y requiebros.

"Me doy de baja del ABC"

"En el Madrid no mandan los periodistas ni sus compañeros. La gente no les cree a ellos, me cree a mí. Los periodistas se creen que intervienen en las decisiones del club porque son importantes y no es así. Aquí mandan los socios. Que no hagan cosas raras. El que se quiera presentar, que se presente", insistió. Quien esperase una asunción de errores o algún movimiento para cubrirse de cara al jueves estaba muy equivocado. Se posicionó frontalmente contra el Grupo Vocento, Relevo y ABC.

"El ABC es de Vocento. Creó Relevo, ya sabían lo que era, ¿no? De acuerdo con LaLiga, se dedicó a hacer un periódico digital que, para resumirlo, perdió 25 millones durante el tiempo que existió. Y cuando LaLiga dejó de pagar, se fue a Telefónica y a Telecinco a ver si pagaban. Su único fin era meterse con el Real Madrid y con su presidente. Y lo siento, porque mi padre leía el ABC y me suscribió hace muchos años, pero ahora he tomado la decisión de darme de baja del ABC por honrar a mi padre", aseguró, llevando el discurso al terreno personal contra un periodista presente en la sala.

"Hace tres años nos enteramos del caso Negreira. El mayor escándalo de la historia. Han estado dos décadas pagando, pero es que en esta tercera década son los mismos árbitros. Presentaremos un dossier importante a la UEFA para que ataje de raíz y resuelva el caso por el bien del fútbol mundial", recordó en medio de las denuncias de campañas "contra los que quieren quitar la propiedad".

"El Barça nos ha robado siete ligas"

El Barça, al que otrora dijo que "había que ayudar", es oficialmente el gran enemigo: "Nos hemos quedado en blanco y yo llevo aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Copas de Europa y siete Ligas, que podrían ser 14 porque me las han robado. Hemos hecho un vídeo de los 18 puntos que nos han quitado esta temporada". ¿El partido contra el Real Oviedo? "Muchas veces me han dicho: 'Florentino, dimisión'".

"Es el club con mayor palmarés de la historia del mundo. El club más valioso según Forbes. La marca más valiosa. ¿Por qué quieren meterse los periodistas con el club más prestigioso y con más seguidores del mundo? Si es un activo de todos. Me da vergüenza decir que me han elegido mejor presidente de la historia. Tenemos la plantilla mejor valorada según Transfermarkt. Lo tenemos todo", defendió Florentino, que se rebeló contra quienes dicen que está "cansado". "¿De qué? ¿De viajar de un sitio para otro, será?", respondió en relación al artículo que desencadenó su reacción.

"Algunos dicen que el estadio empezó en 600 millones y acabó en 1.300, y no es verdad. Los 600 millones fueron del primer contrato de la cubierta. Después hicimos el hipogeo y la decoración del estadio. Quiero acabar con esta corriente antimadridista que se ha instalado en el periodismo. Convoco elecciones para defender a los socios. Unos, desde el punto de vista periodístico, y otros, desde otros ámbitos, quieren quedarse con el Madrid. Llevo aquí 26 años y no lo voy a consentir", argumentó antes de abrir el turno de preguntas.

La lista infinita de enemigos

"Algunos quieren acabar con la propiedad del Real Madrid", repitió, sin responder a ninguna cuestión deportiva. "Estamos en un momento en el que el club debe seguir perteneciendo a sus socios. Tengo que terminar con una absurda campaña. Pero si no ha habido un Madrid más bonito en la historia. Me voy a defender, porque quiero defender a la institución. Hoy no hablamos de jugadores ni entrenadores", dijo el presidente madridista, que aseguró que él mismo se encargará de "los enemigos internos". A los externos ya se había encargado de señalarlos, asegurando que cuenta con el apoyo de todos los socios.

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La lista de adversarios fue infinita: la Cadena COPE, Onda Cero, periodistas concretos... Fue poniendo en la diana a Juanma Castaño, Santiago Segurola o Alfredo Relaño. "¿Cuánto le paga LaLiga a los medios?", lanzó el presidente, que aseguró que "por el mundo me alaban". "Pero los socios están conmigo. El Barça siempre sale beneficiado, aunque otros equipos también hayan salido perjudicados. A ver si la UEFA mete mano, que la va a meter. ¡Es una corrupción de 20 años pagada! Tenemos un dossier perfecto", prosiguió en una rueda de prensa donde la palabra fue "elecciones". Y nada más. Bandera contra la prensa deportiva. Puño de hierro "contra todos ustedes".