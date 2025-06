Courtois y Casillas, cara a cara: ¿quién es el mejor portero en la historia del Real Madrid?

Las grandes etapas de los equipos siempre tienen un portero solvente detrás. La fórmula de una Champions o un gran torneo pasa por una ecuación primera y básica: un buen meta y un delantero que meta goles. Tan sencillo como aplastante. En el caso del Real Madrid son dos los nombres propios que han sobresalido en sus momentos históricos más recientes: Iker Casillas (Móstoles, 1981) y Thibaut Courtois (Bree - Bélgica, 1992). Dos porteros de escuelas diferentes que, con sus actuaciones, llevaron al conjunto blanco a lo más alto. En el caso del primero, también a su selección.

Casillas vs. Courtois, dos palmareses inigualables

Casillas es un portero que se considera como producto 100% madridista -a pesar de sus problemas con Mourinho-, aunque terminó saliendo del club en el que pasó toda su vida en 2015. Levantó el trofeo en tres ocasiones (ningún portero lo ha ganado más veces, según la UEFA), la primera apenas cuatro días después de cumplir 19 años. En 16 años, transcurridos desde su debut en 1999 en San Mamés, conquistó 19 títulos y acumuló 725 partidos jugados.

Siro López

Incluido en cinco ocasiones en el Once Mundial FIFA FIFPro y elegido cinco veces Mejor Portero del Mundo por la IFFHS, en su palmarés individual también figuran un Trofeo Bravo, un Trofeo Zamora y el Golden Foot. Por su parte, Courtois ha disputado 282 encuentros defendiendo la camiseta del Real Madrid, en las que ha conquistado dos Champions. Ha sido Zamora en tres ocasiones, además de recibir numerosos reconocimientos como un trofeo Yashin, al mejor portero del mundo, que le entregó el propio Casillas.

Courtois ha sido también Guante de Oro del Mundial, ha estado incluido dos veces en el Once Mundial de la FIFA y fue considerado el mejor jugador de la Champions de las remontadas de 2022. A nivel de clubes, el palmarés de ambos se equipara, no así con la selección. Mientras que Casillas perteneció a la generación dorada que ganó el Mundial en 2010, Courtois también ha formado parte de la mejor quinta del fútbol de su país, que, sin embargo, no ha alcanzado títulos. Además, en las últimas temporadas su mala relación con Tedesco le llevó a abandonar temporalmente a les Diables Rouges.

Dos porteros para dos épocas distintas

Pero, ¿más allá de los números quién sale ganando en la comparativa? "No quiero desmerecer a Casillas, pero para mi Courtois es el portero más solvente que yo he visto. Pero no en el Real Madrid, en la historia del fútbol", defendió Cañizares, otro de los porteros que supo lo que es jugar en el Real Madrid. Sin embargo, cada vez que se hacen encuestas entre aficionados, el nombre de Casillas aparece en lo más alto de los recuerdos.

Los dos han sido determinantes en épocas distintas entre las que ha evolucionado mucho el juego. Cada uno responde a un contexto, pero también fueron capaces de cambiar el paradigma Diego Caneda — Entrenador de porteros

"Cuando hablamos de Casillas y Courtois, nos referimos a los mejores porteros de la historia del Real Madrid. Los dos han sido determinantes en épocas distintas entre las que ha evolucionado mucho el juego. Cada uno responde a un contexto, pero también fueron capaces de cambiar el paradigma", explica a SPORT Diego Caneda, exentrenador de porteros del Levante, Leganés, Lugo, Burgos, Cultural Leonesa y Zamora.

Un experto en la materia que está detrás de la organización de Goalkeeping World Congress, un evento en el que se dan cita los mejores metas del mundo y donde el combate por la hegemonía blanca entre Courtois y Casillas será tema de conversación del 27 al 29 de junio en Madrid. "Cuando hablamos de Iker, lo hacemos de un portero de reflejos, con capacidad felina, impresionante en el uno contra uno, en la reacción y agilidad. Un jugador que sin duda tenía una estrella y que era decisivo en situaciones de emergencia que lo convertían en el salvador, el 'Santo', como le apodaban", destaca Caneda.

Iker Casillas despeja el disparo de Arjen Robben en una imagen de archivo / EFE

Entre la divinidad de Casillas y el crecimiento de Courtois

Quizás, el momento icónico de la carrera de Casillas es la parada a Robben en la final de 2010 en Sudáfrica. "Con todos sus defectos técnicos en el juego aéreo o con el balón en los pies, era un portero con un tren inferior de piernas tan potente que resolvía todas las situaciones de gol y lo hacía de manera eficaz. Tenía ese punto divino, cuando aparece lo imposible. Siempre estaba en el día D y la hora H. Ahí surgía su parada del siglo", analiza para este diario Pedro Caballero, el jugador con más partidos en la historia del Getafe y que tiene su propia escuela de tecnificación.

Courtois es un portero que sabe lo que demanda el juego, mucho mejor por alto y con el pie. Más regular y completo, que ha mejorado muchísimo en todas las facetas Pedro Caballero — Entrenador de porteros

"Courtois es un portero que sabe lo que demanda el juego, mucho mejor por alto y con el pie. Más regular y completo, que ha mejorado muchísimo en todas las facetas. Es verdad que no tiene mucha velocidad de acción, pero es normal cuando eres tan grande (hay casi 20 centímetros de diferencia entre los 1,82 de Casillas y los dos metros del belga), pero esto le ayuda a cubrir los espacios con los brazos y las manos, que son larguísimos", añade Caballero sobre las virtudes de Thibaut.

La temporada pasada, incluso estando fuera de juego por la rotura del ligamento cruzado y una posterior lesión en el menisco, llegó a tiempo para ganar la 'Decimoquinta'. "Courtois ha aparecido en momentos clave también. Es el prototipo de portero moderno: imponente, con dominio del juego aéreo y con capacidad para pensar o dominar el espacio. Muy fiable. Su actuación en la final de Champions contra el Liverpool de 2022 fue canónica, por lo que ahí también se parece a Casillas", incide Caneda.

Momentos canónicos: las finales de Champions de 2002 y 2022

El promotor de Goalkeeping World Congress recuerda otro instante canónico en la historia del mostoleño, que ocurrió dos décadas antes de la exhibición de Courtois en el Stade de France. Fue en Glasgow, en la final contra el Leverkusen, la Champions de la antológica volea de Zidane, pero que no habría tenido final victorioso sin el papel de un jovencísimo Casillas que asumió con creces la papeleta de sustituir a César Sánchez, que se lesionó después de que Lucio le pisase.

Casillas era mucho menos dominante en el juego con los pies, que en aquella época no era tan determinante. Por arriba tampoco, pero como luego tenía esa capacidad de reacción, pues al final lo solventaba con paradas milagrosas, aunque no fuera muy expeditivo en las salidas Pedro Caballero — Entrenador de porteros

"Era mucho menos dominante en el juego con los pies, que en aquella época no era tan determinante. Por arriba tampoco, pero como luego tenía esa capacidad de reacción, pues al final lo solventaba con paradas milagrosas, aunque no fuera muy expeditivo en las salidas"; recuerda Caneda. Para Caballero, que fue protagonista en el camino del Getafe desde el fútbol regional al profesionalismo, Casillas "era muy ágil y parecía que Dios le había bendecido en los días importantes, porque técnicamente era insuperable".

Ahora bien, el formador de porteros considera que si el que fuera canterano blanco tuviese que jugar en el Real Madrid actual, "le iba a costar muchísimo porque le demandaría un exceso en la salida de balón". Algo que, a su juicio, resuelve mucho mejor Courtois, como portero de otra época, la presente, a la que pertenece.

"El belga me parece mucho mejor portero, pero es muy difícil ir en contra Casillas viendo su trayectoria y la cantidad de paradas que ha hecho. Porque el día que estaba mal, respondía. Incluso haciendo un mal Mundial, en el partido más importante va y hace dos paradas decisivas", concluye Caballero sobre el don de la oportunidad que acompañó durante toda su vida deportiva a Casillas.

¡No se puede explicar! Memorable actuación de Courtois para dar la decimocuarta al Real Madrid. Vean... / TELEFÓNICA

El papel decisivo de Llopis en la mejora de Courtois

"Casillas era más explosivo y reactivo. Courtois tiene un conocimiento mayor del juego, estructurado, más posicional y menos impulsivo. Es mucho más imponente en los balones aéreos que Casillas, pero este tenía unos reflejos increíbles para sacar balones de la nada. En cuanto al juego con los pies, al principio ninguno de los dos destaca, pero sí que es verdad que Courtois ha sido capaz de evolucionar eso, también sobre todo gracias al trabajo de Luis Llopis, entrenador de porteros del Real Madrid y quien ha sido un auténtico fenómeno", enfatiza Caneda, quien pone en valor su profesión como entrenador de porteros.

En cuanto al juego con los pies, al principio ninguno de los dos destacó, pero sí que es verdad que Courtois ha sido capaz de evolucionar eso, también sobre todo gracias al trabajo de Luis Llopis, entrenador de porteros del Real Madrid y quien ha sido un auténtico fenómeno Diego Caneda — Entrenador de porteros

De hecho, Llopis es el único miembro del staff que trabajaba con Ancelotti que se ha mantenido con Xabi Alonso, con el que coincidió en la Real Sociedad. "Ha sido capaz de evolucionar también esa figura de Courtois en lo que es ahora mismo", sentencia el que fuera responsable de la preparación de porteros del Leganés o Levante, para quien Casillas y Courtois se han ganado el cariño del madridismo por caminos diferentes: "El primero por ser canterano y el segundo más a base de paradones".

Como punto de conexión entre ambos, una realidad aplastante por la que han pasado cualquiera de las plantillas a las que ambos han pertenecido y que demuestra la exigencia que tienen los porteros madridistas para vivir en el alambre. "En momentos donde el equipo no ha estado tan fiable o han tenido momentos de un juego tan brillante, han sido el alma máter. Capaces de sostener a sus compañeros, lo que, en definitiva, les convierte en, no solo los mejores porteros en la historia del Real Madrid, también el fútbol mismo". El resumen perfecto de la vida del guardián blanco, profesión de riesgo.