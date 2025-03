Comparan la jugada de Mbappé y Vinicius con la Dembélé ante el Liverpool

"La última jugada pudo dejarnos fuera de la eliminatoria. Quizás ese no-gol nos da esperanza y una abre una puerta para lo que viene". Simeone parecía tenerlo muy claro en la rueda de prensa postpartido. El argentino se refería a una pérdida de pelota en el tiempo de descuento que dejó a Mbappé y Vinicius solos dentro del área.

Giménez se resbaló justo en el instante en el que Mbappé ya se colocaba para dar el pase de la muerte a Vinicius para que el brasileño la empujara. Con todo a favor, el francés dio un toque de más hacia el área pequeña, permitiendo que Marcos Llorente llegara como una exhalación para tapar el envío. Un pase que tampoco fue todo lo tenso y bien dirigido que necesitaba la jugada.

De haber marcado, el tanto de Vinicius hubiera supuesto el 3-1 y prácticamente sentenciar la eliminatoria a favor de los de Carlo Ancelotti. Un momento clave que los futbolistas del Madrid no supieron definir y que no ha tardado en invadir las redes sociales, con muchos madridistas deseando no tener que acordarse de dicha acción en el partido de vuelta en el Metropolitano.

Comparada con la jugada de Messi y Dembélé

El fallo en la jugada entre Mbappé y Vinicius ha recordado mucho a otra acción en Champions League, que en este caso tuvo como protagonista al Barça. La semifinal del 2019 entre el conjunto azulgrana y el Liverpool fue una de las más comentadas de la historia de la competición.

La acción de Mbappé fue comparada con la de Dembélé ante el Liverpool en 2019 / Sport

En la ida, con 3-0 a favor del Barça y una exhibición de Messi, los azulgrana tuvieron la opción de marcar el 4-0 en una jugada dirigida por el argentino, que le cedió a Dembélé el balón en el área rival para marcar a placer. Con todo a favor, el francés le 'regaló' la pelota a Alisson con un remate muy en semifallo y en la vuelta el Liverpool remontó la eliminatoria con un 4-0 que se convirtió en uno de los momentos más duros para los culés.

La comparativa de aquella jugada con la de Mbappé y Vinicius es inevitable por varios motivos. El momento del partido de ida, la sensación de que hubiera dejado la eliminatoria sentenciada y la oportunidad concedida al rival de realizar una remontada que, en el caso del Atlético de Madrid, parece más factible que la que tuvieron que hacer los 'reds'.

Simeone se agarra a esa jugada fallada como esperanza y todo el madridismo es consciente de que puede suponer un recuerdo nefasto si las cosas no salen como los blancos quieren en el partido de vuelta. La acción puede quedar como una simple anécdota o como una jugada decisiva que condenó al Madrid. Todo dependerá de lo que ocurra el próximo miércoles.