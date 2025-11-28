Comparan el 'caso Vinicius' con el de Luis Enrique y Messi: "Florentino se lo ha explicado a Xabi"

El debate sobre la gestión de las estrellas en el Real Madrid sigue acaparando debates en las tertulias. La figura de Vinicius, su relación con Xabi Alonso y el mapa de poder dentro del vestuario se han colocado en el centro de la discusión.

La intervención de Florentino Pérez en los últimos días ha provocado un cambio del técnico, tal y como revelaron anoche en El Larguero. Manu Carreño comparó la crisis del vestuario del Madrid con lo que sucedió entre Luis Enrique y Leo Messi en 2014, cuando el asturiano decidió dejar en el banquillo al argentino ante la Real Sociedad, provocando un terremoto que obligó al entrenador a cambiar su manera de proceder y que terminó con un triplete del Barça.

Leo Messi y Luis Enrique, en su etapa en el Barça / JAVI FERRANDIZ / Enviados

Para Antón Meana, el giro de Xabi Alonso es evidente: "El que ha querido hacer un cambio ha sido Xabi Alonso. El que ha cambiado su manera de hacer, su trabajo y su comunicación ha sido Xabi Alonso. Es Xabi el que ha tirado del club y no al revés". Según el periodista, el entrenador ha entendido que debía adaptarse a las dinámicas del vestuario para evitar repetir episodios de fricción.

"Si tienes en el Real Madrid a Vinicius, no le puedes tener encabronado. A Xabi Alonso se lo ha explicado el presidente Florentino Pérez. Los jugadores son activos del club y el entrenador, no", sentenció Manu Carreño.

Por su parte, Iturralde González, añadió algunas diferencias importantes entre lo sucedido con Messi y Luis Enrique y lo que está pasando con Vinicius: "A Messi le sentó Luis Enrique por no estar descansado después de ir con la selección argentina, mientras que aquí Xabi Alonso lo ha sentado sin todo ese contexto detrás".

Xabi y Vinícius han acercado posturas / AP

En ese sentido, Miguel Ángel Chazarri fue claro al recordar que "en el Real Madrid tienes que ganarte a los jugadores porque el presidente es más de los jugadores que de los entrenadores" y Julio Pulido remarcó que todo este despliegue público de unidad tenía un motivo: "Se están tomando muchas molestias en escenificar la unión y si se hace es porque había desunión anteriormente". De hecho, señaló que "estamos equivocando el tiro porque fue Vinicius el que la lio después de ser cambiado en El Clásico".

Jordi Martí también interpretó esta semana como un punto de inflexión: "Creo que Xabi Alonso está cambiando el método. Ha sido una semana de reuniones con presidente, futbolistas... se trata de reconocer errores y si el método tiene que cambiar. Ha demostrado la importancia del partido en Atenas. El método con el que venía desde el Mundial de Clubes ha cambiado por completo". Para el analista, lo que se está viendo es una reconducción interna a toda velocidad.

"El año pasado se quiso matar a Ancelotti porque su ciclo estaba acabado. Lo que se demuestra es que en el Real Madrid, el presidente apuesta más por el vestuario que por el entrenador. Los jugadores son más importantes que el entrenador y la importancia del técnico radica en sacar el máximo rendimiento de un vestuario que está por encima de ti", concluyó Antonio Romero.

Entre todos, dejaron un mensaje claro: Xabi Alonso ha entendido que, en el Real Madrid, la gestión de las estrellas tiene una importancia fundamental. Y cuando Vinicius está en el centro de la tormenta, cualquier decisión del técnico se mide con lupa.