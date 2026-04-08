La comparación más dolorosa: Mastantuono le costó 60 millones al Madrid y Olise 50 al Bayern

Un auténtico recital en uno de los escenarios más importantes del mundo. El partido de Michael Olise en el Santiago Bernabéu elevó la figura del extremo francés a un nuevo estatus. Su carrera se ha catapultado al mismo ritmo que su valor desde su llegada al Bayern de Múnich en verano de 2024.

En la ida de cuartos de final ante el Real Madrid, Olise se convirtió en la pesadilla de Álvaro Carreras. Cada recepción del internacional francés metía miedo en el equipo blanco. Sus conducciones eran imparables y su habilidad en el golpeo tanto para el pase como para el disparo fue una de las principales armas de los de Kompany para intimidar a su rival.

Olise, ante el Madrid / JUANJO MARTÍN / EFE

El extremo llegó al Bayern hace dos veranos, procedente del Crystal Palace, a cambio de 53 millones de euros. Una cifra que hoy parece ridícula. Según Transfermarkt, su valor se ha disparado hasta los 140 millones de euros. Hablamos del sexto jugador con mayor valor de mercado del mundo, solo por detrás de Lamine Yamal, Haaland, Mbappé, Pedri y Vinicius. Ya no hay dudas: Olise es uno de los mejores jugadores del mundo y así lo refrendan sus cifras y su juego.

Su exhibición en el partido de Champions asombró también a aquellos que no lo tenían tan visto. Las comparaciones no tardaron en llegar en los medios y en las redes, incluyendo una desgarradora: Mastantuono costó 10 millones de euros más que el jugador del Bayern de Múnich.

Evidentemente, se trata de una comparación oportunista, pero no por ello menos dolorosa. La realidad es que la diferencia de edad es notoria (24 años de Olise por 18 del argentino) y que el futbolista del Real Madrid todavía tiene mucho tiempo por delante para desarrollarse.

Mastantuono perseguido por dos jugadores del Benfica / EFE

A pesar de todo, no cabe duda que al conjunto blanco le vendría de perlas un futbolista como el del Bayern para jugar por una banda derecha que no tiene dueño desde hace mucho tiempo. Un verano antes de que llegara Mastantuono, Olise era una oportunidad de mercado única, pero en ese momento la confianza del Madrid en Rodrygo era total.

Ante el Bayern, el argentino tuvo que ver todo el partido en el banquillo. No es titular desde el pasado 1 de febrero y su rendimiento en este primer curso está muy lejos de lo esperado. Su edad es una atenuante importante, pero los 63,2 millones de euros que desembolsó el Madrid por su fichaje no son fáciles de olvidar.

Viendo la competencia y la presión a la que está sometido, la opción de una cesión suena muy apetecible para todas las partes de cara al próximo verano. Un mercado en el que el Real Madrid estaría encantado de hacerse con Olise, pero la realidad es que el Bayern no está dispuesto a deshacerse de uno de sus futbolistas más determinantes. Con contrato hasta 2029, sacar al francés del conjunto bávaro parece un reto imposible a día de hoy.