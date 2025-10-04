El Villarreal explota contra el arbitraje: "Si ya es difícil ganar en Bernabéu, así mucho más complicado"

Santi Comesaña, futbolista del Villarreal, criticó el arbitraje de Guillermo Cuadra Fernández en el partido que su equipo perdió ante el Real Madrid (3-1) y afirmó que “si ya es difícil ganar en el Santiago Bernabéu”, con las decisiones que tomó el colegiado se hace “mucho más complicado”.

“Veníamos aquí con la esperanza de ganar y sacar algo positivo. Empezamos bien el partido, en bloque medio y con la idea de salir rápido a la contra, y nos salió bien. Pero luego llega el gol, que tira Vinícius, me rebota a mí y acaba entrando… ahí nos fuimos del partido”, dijo en DAZN antes de valorar las decisiones del árbitro.

“Y luego viene el penalti. Para mí tiene que ser algo más, es un penalti que nos hace muchísimo daño porque con 1-0 estábamos en el partido. Solo hay que ver cómo se tira (Vinícius), se tira con los dos pies…”, criticó.

“Luego hay que ver la expulsión (de Mouriño), se pone delante (de Vinícius) y le expulsa. Si ya es difícil ganar en el Bernabéu, con este tipo de cosas es mucho más complicado”, concluyó.

La acción que le costó la expulsión a Mouriño (Villarreal) frente a Vincius (Real Madrid). / JJ Guillén / EFE

Los groguets vieron como se quedaban con uno menos pocos minutos después de marcar el 2-1 y acercarse en el marcador. Mouriño entro sobre Vinicius y le metió la mano en el hombro, pero el brasileño se tiró al suelo pidiendo un manotazo en la cara y el árbitro picó.

Con diez jugadores, el Villarreal se quedó prácticamente sin opciones de igualar el encuentro y además vio como tras un fallo en defensa Mbappé marcaba el definitivo 3-1. Una derrota dura para los castellonenses que no han terminado de dar con la tecla sobre el césped del Bernabéu.