El colapso internacional del nuevo 'tridente de oro' del Real Madrid

El Real Madrid se prepara para afrontar la temporada 2024/2025 tras el último adorno para su plantilla: el fichaje galáctico de Kylian Mbappé. El jugador francés formará tridente con dos compañeros que lideraron el ataque del conjunto blanco durante la pasada campaña, como son Bellingham y Vinicius. Un 'tridente' al que se le tenía muchas esperanzas este verano, de forma individual y con sus selecciones. Pero los resultados fueron decepcionante para los tres y no cumplieron con las expectativas en la Copa América, en el caso de Vinicius, y en la Eurocopa, por parte de Bellingham y el francés.

¿Es de verdad el tridente que asusta Europa?

El tridente 'Vinicius, Bellingham, Mbappé' dará mucho que hablar. Sin duda, formarán un tridente de alto nivel. La llegada del francés al conjunto blanco elevará el potencial de ataque del conjunto blanco, pero de momento, las expectativas puestas en los tres jugadores no se han cumplido durante el verano.

Bien es cierto que todavía no han jugado juntos y que se entenderán como jugadores 'top mundial' que son, pero el rendimiento no fue favorable en los dos torneos continentales (Copa América y Eurocopa) donde más se te exige como jugador.

Como bien dijo Vinicius JR tras ver como Brasil volvía a decepcionar, "hay que reflexionar". El brasileño del Real Madrid era el encargado de liderar a una de las 'Canarinhas' menos atractivas de los últimos años y se despidieron de Estados Unidos en los cuartos de final al caer en la tanda de penaltis contra Uruguay. Vinicius no fue el futbolista determinante que esperaba su selección en la Copa América y quiso pedir disculpas a todos los seguidores. "Se acabó la Copa América y es hora de reflexionar, saber lidiar con la derrota."

En el caso de Bellingham, su Eurocopa no ha sido mala, pero no suficiente. A sus 21 años de edad, se intentó poner a la selección inglesa en sus espaldas, pero no logró salir ganador en un equipo con una generación renovada. Jude es uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro, pero tras este torneo, deja muchas dudas tras no destacar como se esperaba más allá del gol en octavos para salvar a Inglaterra in extremis de la eliminación.

Mbappé, eliminado sin brillar, pero con la presentación galáctica a la vista

En el caso de Kylian Mbappé, la fractura en la nariz durante la primera jornada no le permitió brillar durante el torneo europeo. El que iba a ser el 'MVP' de la Eurocopa o el máximo goleador, vio finalmente como quedaba eliminado por la selección española en semifinales en una noche que pasó desapercibido como durante todo el torneo, en el que solo logró un tanto de penalti.

Sin embargo, Mbappé será recibido por todo lo alto este martes en el Santiago Bernabéu. Es la única buena notícia que tendrá el francés durante este verano. Será presentado como el nuevo galáctico del Real Madrid para formar parte de un nuevo 'tridente' que se ha apagado a nivel de selecciones.