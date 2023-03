Florentino Pérez tiene donde elegir en caso de que Ancelotti no cumpla con los objetivos previstos para seguir el año que le queda de contrato Zidane, Pochettino, que se habría ofrecido y atraería a Mbappé, Raúl, Xabi Alonso, Klopp, Tuchel e incluso Mourinho en una lista de futuribles

Ser entrenador del Real Madrid es un caramelo que puede acabar con sabor amargo. Todos saben el listón alto que Florentino Pérez pone a los ocupantes del banquillo cuando los ficha, y los que aguantan es porque ganan títulos jueguen mejor o peor. El que no cumple las expectativas ya sabe donde tiene la puerta tenga o no contrato en vigor. Ancelotti conoce bien el paño. Vivió en sus carnes el éxito y el despido en su primera etapa, y en esta segunda está por ver si sigue o repite la historia. Una situación que está provocando cola de entrenadores a las puertas del Bernabéu por si el italiano no sigue.

Son varios los profesionales que optan al cargo con tres destacados en estos momentos: Zidane, Pochettino y Raúl González. Detrás otro grupo de técnicos contrastados como pueden ser Tuchel, el propio Klopp si no siguiese en el Liverpool e incluso Mourinho, que tiene pendiente volver a la vera de Florentino Pérez después de una convulsa primera etapa en la que tuvo que medirse al mejor Barcelona de la historia. Incluso Xabi Alonso entra en la terna pese a su escaso bagaje, aunque gusta en la zona nombre de Valdebebas por su personalidad y buen arranque en los banquillos.

TRES NOMBRES DESTACADOS

Es pronto para saber la preferencias del club en caso de que Ancelotti no siga. El italiano tendría destino en caso de ser despedido, y un banquillo goloso y que le apetece que es la selección de Brasil. Su salida sería ‘dulce’ para él e incluso para el club. Zidane sería sobre el papel el mejor posicionado. El francés esperaba a Francia, pero entre Le Graet y Deschamps picharon el globo con ese colofón feo e irrespetuoso del ya ex presidente de la Francesa que ofendió al país entero entero: “¿Si Zidane intentara ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría cogido el teléfono...”. Zizou quiere volver a la actividad y qué mejor que el Madrid junto a quien lo fichó hace 22 años.

El siguiente en la lista sería Mauricio Pochettino. Según desvelaba Eduardo Inda en ‘El Chiringuito’ se habría ofrecido al Madrid después de rechazarlo en un par de ocasiones por ser leal al Tottenham y PSG, equipos a los que entrenaba. Nadie duda de que sueña entrenar al Madrid y se apunta que su llegada sería una invitación a Mbappé para que decidiese fichar por los blancos. Una opción sugerente. Y el tercero de la lista es Raúl González, que ha desarrollado su carrera en ‘La Fábrica’ para llegar a entrenar al primer equipo. Su trabajo está bien valorado y tiene el favor mediático del entorno madridista pese a que siempre fue esquivo e incluso desagradecido con ellos. Es la terna en estos momentos, pero quedan tres meses de competición y todo puede cambiar.