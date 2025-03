El clip viral de Huijsen: "No estoy fumado, pero he nacido con estos ojos"

Todos hablan de Dean Huijsen. La irrupción del futbolista con la selección española ha provocado que, si faltaba alguien por conocer el talento que ha demostrado en la Premier League a las órdenes de Iraola, todo el mundo conozca al central y lo quiera en su equipo.

Son muchos los equipos que llevan tiempo siguiendo a Huijsen, aunque uno de los que ha sonado con más fuerza ha sido el Real Madrid, con varios guiños del central del Bournemouth que ha despertado la ilusión en el madridismo.

Con toda la popularidad que ha ganado el futbolista español de origen neerlandés, era de esperar que salieran a la luz algunas de las entrevistas que ha hecho en este tiempo.

En una de ellas, en el canal del creador de contenido 'PapaPincus', dedicado al mundo del fútbol, Huijsen tiene que aclarar una de las cosas más surrealistas que se han dicho sobre él y, en concreto, sobre sus ojos.

Dean Huijsen, junto a su madre / Instagram

"Esto es una pregunta rara y también inesperada, pero siempre me parece que estás medicado con marihuana. ¿Fumas marihuana?", le pregunta el streamer a Huijsen, que no puede evitar reírse a carcajadas ante la cuestión.

"Básicamente, para los que estéis viéndolo. Tengo los ojos somnolientos. Me viene de mi madre, tiene ojos somnolientos. No estoy fumado. Lo siento, no estoy fumado. No podemos fumar marihuana. Hay controles antidoping, no estoy fumado. Es como he nacido y no puedo hacer nada", aclara Huijsen en la entrevista.

Una de las cosas que ha demostrado en varias ocasiones el futbolista es que, al margen de grandes cualidades futbolísticas, también tiene sentido del humor.

El futuro de Huijsen es ahora una de las grandes cuestiones que se abren en el fútbol europeo, con muchos clubes dispuestos a pagar su cláusula de 60 millones de euros este mismo verano.