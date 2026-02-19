Las claves de la resurrección del Real Madrid

El partido del Real Madrid en Lisboa descubre la resurrección de un equipo enterrado en su propia desidia. Son varios los factores que han hecho efecto en la reacción de los blancos. Arbeloa está tocando las teclas que activan al equipo en colaboración con los jugadores, señalados por el despido de Xabi Alonso producto de su pobre rendimiento.

Unión y cierre de filas

El primer factor determinante es la unión del vestuario. Con Xabi Alonso se dividió con un sector contra el técnico capitaneado por Vinícius y Bellingham, y otro que lo apoyaba, con Courtois y Mbappé. Escenificaron esa unión en la cena fraternal de hace unos días, que está teniendo reflejo sobre el terreno de juego.

Recibieron a Arbeloa con cierta cautela. Otro ex jugador afín a Florentino Pérez y hecho en la casa. El salmantino ha cambiado varias cosas siguiendo las directrices del vestuario, de sus pesos pesados, a los que protege sin cuartel. Ha sabido apagar fuegos como el de Carvajal y reconducir a un Vinícius que empieza a ser el de antes. El resultado, que los futbolistas están cerrando filas a su favor.

Un plan intenso

Se han dado cuenta que necesitan un plan de juego. Ignoraron a Ancelotti la temporada pasada, y se pegaron el batacazo. Xabi empezó bien, pero a algunos no les convenció ciertas decisiones y se dedicaron a bombardearlo con desidia y dejadez hasta que le echaron. Arbeloa ha puesto encima de la mesa su plan, ese que marca el estilo histórico del Madrid: ataque desde la solidaridad.

Carvajal y Arbeloa dialogan en el banquillo / AP

Los futbolistas se han calzado las botas para correr, no para sestear como en este año y medio de fracasos. Ahora son intensos, agresivos si hace falta. No tienen más que ir a la filmoteca para ver cómo era Arbeloa sobre un terreno de juego. Bromas las justas, compromiso por encima de todo.

Ser valientes

El salmantino está reconstruyendo el equipo desde la lógica. Pone a cada jugador en su sitio, en el que se sienten más a gusto. Les invita a ser valientes, a arriesgar y a proteger al compañero que falla. A eso ha añadido el condimento de jugar juntos, a estrechar las líneas y sentir que los apoyos se multiplican.

Las dos facetas anteriores ayudan a que la presión sea coordinada desde el esfuerzo. Cada uno asume su papel y está dispuesto a hacer el del compañero cuando queda eliminado de la jugada. Y, por último, imponer un ritmo de juego alto en la circulación del balón. Buscar con paciencia el espacio para golpear con pases rápidos en corta, media y larga distancia.