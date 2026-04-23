Las claves de un nuevo Real Madrid: la reforma de Florentino tras su decepción personal

Estos meses sin alicientes deportivos, el madridismo los está tomando como un tiempo de reflexión. Lo más sabio es el tiempo porque esclarece todo. Ahora, cerca de completarse la segunda temporada de los Galácticos 2.0., se podría decir que el tiempo ha dejado una conclusión clara: después de dos temporadas muy por debajo de las expectativas, ha llegado el momento de un cambio profundo. La exigencia que rodea al Real Madrid y su etiqueta a la vista del mundo obliga a reaccionar, y tanto la afición como los considerados expertos en esto coinciden en que no basta con pequeñas pinceladas. El fútbol evoluciona en el día a día, y cuando te despistas lo más mínimo, te quedas atrás.

Arbeloa habla con Camavinga antes de salir al terreno de juego en el Real Madrid - Alavés / Juanjo Martín / EFE

La temporada, de hecho, empezó a torcerse antes de lo esperado. La destitución de Xabi Alonso marcó un punto de inflexión inesperado en un proyecto que había nacido con esperanzas de largo recorrido. Su llegada simbolizaba una nueva era en el Real Madrid, con el tolosarra mostrando una sonrisa de oreja a oreja antes de conocer lo que le esperaría. "Quiero que la afición nos vea jugar y diga, este es mi Madrid”.

Una lástima que el viento se llevara tan rápido esas palabras. Los resultados nunca terminaron de acompañar y la apuesta se diluyó en cuestión de meses. Para Florentino Pérez, que había confiado personalmente en él, la decepción fue evidente. Sin paciencia para sostener el plan hasta final de temporada, el presidente optó por cortar por lo sano antes de febrero y, fiel a su historial, acabó alineándose con el vestuario cuando la dinámica se volvió insostenible, reforzando una vez más el peso de los jugadores en las decisiones clave del club.

Xabi Alonso y Vinicius, tras su desenuentro en el clásico. / EFE

ENERGÍAS RENOVADAS

En este nuevo frente, el club vuelve a mirar al banquillo en busca de soluciones, con la urgencia de acertar tras una inestabilidad preocupante: sería ya el cuarto técnico en apenas un año en el Real Madrid, algo inédito lo que está por suceder. La prioridad pasa por encontrar un perfil veterano, con un palmarés consolidado y, sobre todo, con la capacidad de entender y gestionar todo lo que implica dirigir al club blanco. Más allá de la pizarra, se busca una figura con autoridad, experiencia en la élite y cintura para convivir con la presión constante, el peso del vestuario y la exigencia institucional que marca la hoja de ruta de Florentino Pérez. Zinedine Zidane (muy difícil), Klopp (difícil) o Allegri (posible) son los nombres que suenan ahora mismo.

Jürgen Klopp, exentrenador alemán del Liverpool / MARC GÁZQUEZ| CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Llegue el entrenador que llegue, es igual o casi más importante la confección de la plantilla, donde el Real Madrid tiene por delante decisiones incómodas que guste o no le toca afrontar. Es evidente que hay jugadores que han cumplido un ciclo, ya sea por edad o por rendimiento, y ahí se encuentra la dificultad de acertar con quién debe salir. Porque no se trata solo de liberar espacio, sino de tomar decisiones firmes en ese siempre delicado “mercado de los huesos”, donde el club debe demostrar que el peso del escudo está por encima de cualquier nombre y de quién no esté por la labor de marcharse. Porque muchos se han acomodado al club y a la ciudad sin dar un palo al agua.

SE PIDE UN MEDIOCENTRO A GRITOS

En ese contexto, hay una base que parece intocable. Personalmente pienso que figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior o Jude Bellingham no están en venta. A partir de ahí, la planificación deportiva apunta claramente a reforzar zonas clave: un centrocampista creativo, con capacidad para marcar el ritmo y dar sentido al juego, además de un central de primer nivel que eleve el rendimiento desde el primer día. El objetivo es ajustar piezas con precisión para devolver al equipo a la élite competitiva que se le presupone.

Rodri Hernández. / Alberto Estevez / EFE

La cantera abre otro dilema en el Real Madrid: hay talento listo para subir, pero el contexto no invita a cargarles con tanta responsabilidad. Apostar por ellos ahora o seguir con la fórmula de ventas con opción de recompra al 50% será otra decisión clave a considerar.

El Real Madrid ganó la Youth League / UEFA

Todo lo anterior solo cobrará sentido si, además, el equipo recupera el hambre competitivo en el día a día. No basta con aparecer en las grandes citas. El Real Madrid necesita volver a esa sintonía ganadora de hace apenas unos años, cuando venía de conquistar la decimoquinta y dominaba con autoridad en su década más brillante. A partir de ahí, tocar madera y esquivar las lesiones —un lastre recurrente en las últimas temporadas— será casi tan importante como cualquier ajuste táctico o de gestión interna en la plantilla.