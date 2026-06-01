Las claves que decantarán las elecciones del Real Madrid

El Real Madrid afronta unas elecciones presidenciales marcadas por una sensación poco habitual en el club blanco: la preocupación deportiva por encima de todo lo demás. Después de dos temporadas consecutivas sin conquistar títulos, el debate entre los socios ha dejado de centrarse en la estabilidad institucional, la economía o los detalles del nuevo Bernabéu para desplazarse exclusivamente al césped. Ahí será de verdad donde Florentino Pérez y Enrique Riquelme se jugarán el reparto del pastel.

Joao Neves, del PSG, en la agenda del Real Madrid / EFE

Durante años, Florentino Pérez se ha construido un reconocimiento incontestable apoyado por la estabilidad económica, las siete copas de europa y la transformación del club en una potencia global. Sin embargo, el socio del Madrid se ciega por los títulos, para lo bueno, y también para lo malo en este caso para Florentino. La ausencia de títulos en las dos últimas temporadas ha alterado el estado de ánimo del madridismo. El socio sigue valorando la dimensión institucional del presidente, pero ahora exige respuestas futbolísticas inmediatas y soluciones ante la 'crisis' deportiva si nos referimos al Real Madrid.

Ese cambio de contexto explica el tirón mediático que ha conseguido Enrique Riquelme en apenas 10 días sin antes conocerle prácticamente nadie. El propietario de COX Energy ha entendido que el voto del madridista, en este momento de frustración deportiva, puede movilizarse más por la ilusión que por la continuidad. Más allá, evidentemente, de querer mostrar su plan social y su ideal 'Ciudad del Socio'

LA ESTRATEGIA DE RIQUELME

Riquelme ha construido su discurso alrededor de una idea muy concreta: su campaña no va en contra de nadie, si no a favor del Real Madrid, el mismo club que necesita cambios deportivos urgentemente. Y para ello ha lanzado varios mensajes dirigidos directamente al imaginario del aficionado:

El primero, la promesa de dos fichajes considerados estrellas mundiales. Una pista deslizada por él mismo —“uno de ellos jugará el Mundial con España”— ha disparado las especulaciones y le ha permitido monopolizar parte de la conversación pública. En un club como el Madrid, donde el fichaje ilusionante siempre ha tenido un enorme peso electoral, el simple hecho de sugerir grandes nombres ya supone una herramienta de campaña potentísima.

Una pista deslizada por él mismo —“uno de ellos jugará el Mundial con España”— ha disparado las especulaciones y le ha permitido monopolizar parte de la conversación pública. En un club como el Madrid, donde el fichaje ilusionante siempre ha tenido un enorme peso electoral, el simple hecho de sugerir grandes nombres ya supone una herramienta de campaña potentísima. A eso se suma la promesa de un entrenador español, con experiencia y actualmente en activo, que garantizaría rendimiento inmediato y aspiración constante a títulos.

La tercera gran baza de su candidatura es la figura de un director deportivo fuerte. Más allá de los nombres concretos, Riquelme quiere instalar la idea clásica de toda la vida en la que las decisiones deportivas nazcan de un criterio futbolístico continuado y no únicamente presidencial.

UN POSIBLE GOLPE DEFINITIVO DE FLORENTINO

Frente al despliegue de promesas de Riquelme, Florentino Pérez ha optado por una estrategia completamente distinta. El actual presidente no ha querido entrar en debates sobre fichajes, salidas, cambios estructurales ni modificaciones en la planificación deportiva. Tampoco ha dado pistas públicas sobre posibles incorporaciones o remodelaciones del staff técnico. Asegura que no ha hablado con Mourinho pero que tiene entrenador y su discurso se mantiene firme en una idea que repite desde hace meses: el Real Madrid tiene la mejor plantilla del mundo y el problema no es la calidad de los jugadores, sino la capacidad de hacer funcionar el conjunto. Un mensaje que muchos interpretan como una referencia indirecta a José Mourinho, el técnico que aparece ligado al proyecto de Florentino y que representaría la apuesta por recuperar competitividad inmediata desde el banquillo.

Florentino Pérez: "No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid / Agencias

Sin embargo, en el entorno de la campaña existe la sensación de que Florentino todavía guarda una carta capaz de alterar por completo el escenario electoral y él también podría tener fichados nombres de gran repercusión. El presidente que construyó la era galáctica sigue conservando un poder simbólico enorme dentro del fútbol mundial y muchos creen que, si decide revelar nombres de fichajes ilusionantes durante la segunda semana de campaña, podría neutralizar gran parte del crecimiento de Riquelme.

LA ÚLTIMA SEMANA DE CAMPAÑA

A partir del lunes, nos adentraremos en la cuenta atrás para las elecciones del 7 de junio. Todo apunta a que la segunda mitad de la campaña electoral estará completamente dominada por el aspecto deportivo. Riquelme ya ha prometido desvelar los nombres concretos de los futbolistas que llegarían al club si gana las elecciones, mientras que el madridismo espera comprobar si Florentino mantiene su perfil bajo o responde con un movimiento de autoridad.

El portugués José Mourinho, entrenador del Benfica. / ESTELA SILVA / EFE

Aunque Florentino Pérez parte como favorito, el foco estará puesto en la diferencia final de votos, la participación y el nivel de movilización del socio. Una victoria amplia reforzaría su liderazgo pese a la crisis deportiva, mientras que un resultado más ajustado abriría el debate sobre el desgaste del modelo actual y la fuerza real de la candidatura de Riquelme de cara al futuro.

La participación servirá además como termómetro del estado de ánimo del madridismo, entre la continuidad y la exigencia de cambios. En este contexto, la posible vuelta de José Mourinho añade un componente emocional importante al proyecto de Florentino, simbolizando tanto la nostalgia por una etapa de máxima competitividad como la división que genera su figura en parte del entorno blanco.