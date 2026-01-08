Las claves del Atlético de Madrid - Real Madrid en la Supercopa de España

Atlético de Madrid y Real Madrid se medirán esta noche en una nueva semifinal para disputar la Supercopa de España en Yeda. En un partido donde, además del boleto a la final, hay más cosas en juego. Levantar este título ante tus máximos rivales a nivel nacional, podría ser un alivio y, al mismo tiempo, un chute de motivación para afrontar el resto de la temporada.

Una cita especial donde Xabi Alonso no podrá contar con su estrella, Kylian Mbappé, quién se quedó en Madrid recuperándose de su lesión en la rodilla y fue imposible apurar más según comento el tolosarra en rueda de prensa: “Intentamos ver si podía jugar este partido, pero fue imposible". El Cholo, por su parte, perderá un pilar fundamental en su esquema como es Pablo Barrios, que salió dolorido en Anoeta el pasado domingo.

Xabi Alonso durante el entrenamiento de ayer / RFEF

Una semifinal en la que seguramente veamos cosas muy distintas al último derbi en liga. Aquel día, los colchoneros derrocharon coraje ante su público para darle la vuelta al marcador y, tanto los centros laterales, como el balón parado, causaron estragos en la línea defensiva blanca. En esta ocasión, habrá un trofeo de por medio, será en campo neutral y el punto de madurez y las necesidades en ambos equipos es mayor.

LA BAZA DEL 1 VS 1

En los altos duelos es donde se ve a los grandes jugadores. Es por ello, que gran parte del encuentro pasará por la determinación en el duelo individual en las bandas, entre Vinicius-Llorente y Rodrygo-Hancko. Una de las mayores amenazas que tiene el Madrid en su inventario a la que la presencia de un ``nueve´´ en área como Gonzalo le da mayor relevancia.

Vinicius y Rodrygo se abrazan durante la Supercopa celebrada en Arabia en 2024. / EFE

UNA DEFENSA EN CUADROS

Es evidente que la defensa que formará hoy Xabi Alonso no es la ideal ni la que más le gustaría. Un elemento al que el Atleti deberá sacarle mucho provecho ante un Valverde “fuera de zona” y un Rüdiger entre algodones. El tándem Julián Álvarez y Sorloth serán los encargados de buscar repetir aquella sangría vista en el Metropolitano.

Julián Álvarez, con el Atlético de Madrid / MAURICE VAN STEEN

PLAN CHOLISTA

Aquella manera de ver el fútbol y plantear estos partidos del Cholo Simeone, podría ser otro factor con mucho peso en el encuentro. El trabajo defensivo y la disciplina táctica que muestran sus jugadores en partidos de altos vuelos suelen incitar a posesiones largas del equipo rival. Algo que obligaría al Real Madrid a realizar ataques más posicionales, un ejercicio en el que los blancos han mostrado más carencias que cuando pueden atacar con espacios amplios en transición. Esto incitaría a ver un Atleti más conservador con posibilidades de hacer daño aprovechando el mínimo error del rival.

Diego Simeone en el entrenamiento de ayer en Yeda / RFEF

Todos estos componentes son los que invitan a imaginar las posibles escenas en la noche de hoy, a la que, por si fuera poco, se sumarán las altas temperaturas del país saudí.

Un derbi con aroma diferente, pero donde veremos la misma garra y tensión competitiva de siempre en el que el Atleti deberá vencer a su mano negra para volver a disfrutar de una final de la Supercopa, algo que lleva sin hacer desde 2020. Por su parte, el Real Madrid está exigido a hacerse con el título para romper la maldición de la temporada pasada donde dejó sus vitrinas en blanco.