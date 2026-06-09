¿Cuál es la cláusula de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid?

El nombre de Julián Álvarez vuelve a ocupar titulares tras el inesperado movimiento del Real Madrid. El conjunto blanco ha confirmado oficialmente que presentó una oferta de 150 millones de euros al Atlético de Madrid para intentar fichar al delantero argentino, una propuesta que ha sido rechazada de forma inmediata por el club rojiblanco.

La respuesta del Atlético ha sido contundente. Según explica el propio Real Madrid en su comunicado oficial, la entidad presidida por Enrique Cerezo agradeció la oferta, pero se remitió directamente a la cláusula de rescisión del futbolista.

Florentino Pérez, en la campaña para las elecciones / Angel Perez Meca / AFP7 / Europa / Europa Press

La cláusula de Julián Álvarez es de 500 millones de euros

Julián Álvarez tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros en su contrato con el Atlético de Madrid. Se trata de una cifra prácticamente prohibitiva y que demuestra la importancia que tiene el argentino dentro del proyecto deportivo rojiblanco.

La cantidad supera ampliamente los 150 millones ofrecidos por el Real Madrid y convierte cualquier negociación en una operación extremadamente complicada. De hecho, la respuesta del Atlético deja claro que el club no contempla negociar la salida de una de sus grandes estrellas.

Julián Álvarez. / AFP7 vía Europa Press

¿Cuándo fichó Julián Álvarez por el Atlético?

Julián Álvarez llegó al Atlético de Madrid en el verano de 2024 procedente del Manchester City. El delantero argentino aterrizó en el Metropolitano después de estar a las órdenes de Pep Guardiola, conquistando una Champions League y dos Premier League. Sin embargo, la presencia de Haaland en el equipo le restaba protagonismo.

Su adaptación al fútbol español fue inmediata y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más determinantes del equipo de Diego Simeone gracias a su capacidad goleadora, movilidad y sacrificio defensivo. A pesar de todo, en este curso ha tenido sus más y sus menos con el técnico, que muchas veces convirtió al atacante en uno de sus primeros cambios.

¿Puede el Real Madrid fichar a Julián Álvarez?

Cualquier club puede fichar a Julián Álvarez si abona íntegramente los 500 millones de euros de su cláusula de rescisión. Sin embargo, una operación de semejante magnitud parece prácticamente imposible en el mercado actual.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid / EFE

Por ello, la oferta de 150 millones presentada por el Real Madrid tenía más opciones de abrir una negociación entre clubes que de provocar una salida mediante cláusula. El Atlético fue tajante en su postura, igual que hizo con el Barça y la oferta de 100 millones de euros del conjunto blaugrana.

El comunicado del Real Madrid

El Real Madrid confirmó oficialmente la oferta mediante una nota publicada en sus canales oficiales: "El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez. Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador".