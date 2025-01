Claudio Giráldez: De la crítica dura contra el Barça a la tibieza ante el Madrid

El Celta sufrió en el Santiago Bernabéu uno de los mayores atropellos arbitrales que se pueden producir. El equipo vigués cayó eliminado de los octavos de final de la Copa del Rey en la prórroga tras no señalarse, por ejemplo, un claro penalti de Lunin con el 0-0 y no señalar otra pena máxima de Rüdiger con el 2-2.

El entrenador celtiña, Claudio Giráldez, vivió este escándalo, igual que estuvo en el banquillo en el Celta-FC Barcelona cuando el colegiado Soto Grado no expulsó a Gerard Martín por doble amarilla antes del descanso. Sin embargo, el árbitro sí que echó a Marc Casadó en la recta final cuando los vigueses empataron el partido.

Giráldez habló de los árbitros en ambos casos y no tuvo el mismo tono para analizar la situaciones. Tras el partido frente al Barça censuró al VAR con contundencia: “Para mí está mal el VAR que no entre en una segunda amarilla. Es lo que puedo decir. Es una expulsión que pudo cambiar el partido y deberá entrar para ayudar si es necesario”.

Pasado madridista

Unos meses más tarde, su visión respecto al VAR no fue tan clara. Giráldez prefirió tirar esta vez de retranca: "Soy un entrenador joven, llevo menos de un año en Primera y tengo que formarme con el VAR, en Primera RFEF no había (cuando entrenaba al Celta Fortuna). No acabo de entenderlo". Su respuesta tuvo un punto irónico porque es obvio que conoce el funcionamiento del VAR después de varios meses en Primera División, pero así evitó cargar contra el estamento arbitral en un partido que acabó con victoria blanca.

Cabe recordar que Claudio Giráldez entrenó en sus años de formación en la cantera del Real Madrid. El club de su vida es el Celta, pero también guarda buenos recuerdos de su etapa en la Fábrica.

Dio la impresión que para Giráldez resultaba mucho más sencillo criticar una actuación a priori favorable al FC Barcelona que hacerlo respecto al Real Madrid.