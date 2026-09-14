Claudia Rodríguez, pareja de Marc Cucurella: "La adaptación a Madrid no está siendo fácil. Es un cambio grande, aunque no lo parece porque lo intentas llevar de la mejor manera, pero son muchas cosas, sobre todo para mis hijos"

El Real Madrid apostó por el fichaje de Marc Cucurella para reforzar el lateral izquierdo, justo cuando el futbolista deseaba volver a España para rehacer su vida, juntamente con su pareja, Claudia Rodríguez, y sus tres hijos: Mateo, Río y Bella.

Una situación de la que habló la creadora de contenido durante su asistencia al evento de Fórmula 1 de Tag Heuer, donde reconoció que la adaptación no está siendo nada sencilla.

"Se lleva de la mejor manera porque no queda otra. No es fácil al final, son muchas cosas. Es un cambio grande, no lo parece, porque lo intentas llevar de la mejor manera, pero... Son muchas cosas, sobre todo para los pequeños", comentó.

La pareja del futbolista del Real Madrid confesó que sus hijos se están adaptando bien, lo que ayuda a que el proceso sea más sencillo dentro de lo que cabe: "Lo están haciendo súper bien, así que eso ayuda y hace todo mucho más fácil".

Claudia Rodríguez y Marc Cucurella, en la Fórmula 1 / Instagram

Una de las claves para adaptarse es afrontar el cambio con la máxima ilusión, como está haciendo toda la familia: "Y cuando se hace todo con ilusión y con ganas, también es siempre más fácil. Entonces, lo estamos llevando bien, muy bien. Con calma, pero bien".

Claudia reconoció que ya ha conocido a varias parejas de los jugadores del Real Madrid. "No he tenido mucho tiempo, pero lo poquito que he conocido, muy bien, muy guay. Me han dado la bienvenida, muy bien, la verdad, y lo agradezco mucho".

Marc Cucurella y Claudia Rodríguez / REAL MADRID

Por ejemplo, aún no conoce a la pareja de Kylian Mbappé, Ester Expósito, pero aseguró que tiene muchas ganas de coincidir con ella. "Me encanta, son los dos guapísimos, hacen una gran pareja, la verdad", comentó tras ser cuestionada por la pareja.

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Sobre su relación sentimental con Cucurella, la creadora de contenido fue clara: "Al final somos un equipo y yo creo que sin él o sin mí cojeamos, flaqueamos. Es que es la realidad, es que somos un equipo fuerte".