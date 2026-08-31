Claudia Rodríguez, pareja de Marc Cucurella: "Tuvimos una mañana dura en casa, pero Mateo nos ha regalado una tarde para no perder la esperanza"

Marc Cucurella ha sido uno de los nombres propios del verano. El futbolista de Alella fichó por el Real Madrid justo unos días antes de empezar el Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá. Un movimiento completamente inesperado, pero más que necesario para el conjunto de José Mourinho, especialmente por el bajo rendimiento de Álvaro Carreras.

El fichaje dio de qué hablar, ya que se decía que podía haber desconcentrado al futbolista de cara al Mundial, pero fue todo lo contrario, pues el lateral izquierdo fue una pieza indiscutible para Luis de la Fuente para ganar la segunda estrella. Un hito que Cucurella jamás olvidará.

Ayer, el futbolista de Alella debutó como titular con el Real Madrid ante el Málaga en el Santiago Bernabéu, en un partido muy tranquilo para los de Mourinho, pues en la primera parte ya iban ganando por 3-0 gracias a los goles de Jude Bellingham, Kylian Mbappé y uno en propia parte de Alfonso Herrero. En la segunda parte, Arda Güler sentenció el partido con un tanto en el minuto 91.

Cucurella no estuvo solo, debido a que le acompañó todo su familia, tal y como se vio a través de la cuenta de Instagram de su pareja, Claudia Rodríguez. En primer lugar, la esposa anunció que estuvo "el team al completo".

Por otro lado, desveló cómo fue la mañana antes del partido: "Tuvimos una mañana dura en casa, pero Mateo nos ha regalado una súper tarde para no perder la esperanza". Al instante, reconoció que "así funciona mi vida".

El mensaje de Claudia Rodríguez, al descubierto / Instagram

Los regalos del Real Madrid a la familia de Cucurella

En un vídeo publicado en YouTube, Claudia desveló los regalos que le hizo el club blanco. Uno de ellos fue para sus hijos, quienes recibieron un kit completo de la primera equipación blanca, con el nombre y el dorsal de su padre. Además, incluía la fecha en el que el defensa firmó su contrato con el Real Madrid, el 15 de junio de 2026.

Claudia Rodríguez, en YouTube / SPORT

La creadora de contenido también recibió la equipación y un monedero de la marca Loewe. Aparte, el club les dio una reproducción en miniatura del Santiago Bernabéu. Por último, Cucurella recibió un reloj Hublot personalizado con su nombre, la fecha de su fichaje y el escudo el Real Madrid.

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Claudia no dudó en acabar el vídeo diciendo que "es que es mi club. Yo soy muy así, muy detallista. Es el destino. Una fantasía".