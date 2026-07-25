Claudia Rodríguez, pareja de Marc Cucurella: "Lo que más voy a echar de menos es la vida que he conseguido construir durante estos años"

El pasado mes de junio, el Real Madrid hizo oficial la llegada de Cucurella. Era un fichaje marcado por la necesidad del proyecto blanco, ante la incompetencia en el lateral y las carencias defensivas que sufrió el equipo durante la temporada. Por eso Mourinho decidió llamar a Cucurella, un perfil necesario, trabajador y además muy solicitado por 'clubes competencia'.

El lateral nacido en Alella, decidió firmó un contrato hasta 2032, para dejar el Chelsea y empezar una nueva vida en la capital. Cucurella y su familia tomó la decisión de cambiar de aires. Dejar Londres para vivir en España. El lateral tenía tres ofertas encima de la mesa pero el club blanco se adelantó al inicio de la competición y se aseguró a uno de los laterales más en forma del mundo.

Un cambio de aires radical, pero beneficioso

Tras cuatro años en Londres, volverá a una ciudad que le ofrece más facilidades para su hijo. "Ahora mismo mi objetivo principal es volver a crear un hogar en mi casa para que todos estén bien. Una vez consiga eso, me pondré manos a la obra con un proyecto que tengo entre manos", decía en 'Hola'.

"Lo que más voy a echar de menos es la vida que he conseguido construir allí durante estos años. Ahora toca empezar de cero, pero lo conseguiremos como siempre", decía Claudia Rodríguez, pareja de Marc Cucurella.

Cucurella formó una familia con la creadora de contenido Claudia Rodríguez, con quien tiene tres hijos en común: Mateo, Río y Bella. Uno de los momentos más duros fue cuando a su hijo Mateo le diagnosticaron con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de nivel 1 cuando tenía 3 años.

El ex del Chelsea reconoció a RTVE que "mi hijo mayor, fue el que un poco nos cambió la vida a todos". Asimismo, señaló el momento en el que se dieron cuenta: "Cuando empezó la escuela infantil empezamos a ver cosas diferentes. Veíamos que en las fotos que salían de los niños jugando, él siempre estaba un poco solo".

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Así es la casa de Marc Cucurella (27 años) y Claudia Rodríguez (26 años) en Londres (antes de su mudanza a Madrid) / Sport.es

Sobre su hijo y su marido, afirma que la situación está controlada. "Por suerte, son unos todoterrenos: es admirable lo bien que se adaptan a todo y no creo que vayan a tener mucho problema". "Necesitarán tiempo para asimilar todos los cambios, pero los apoyaremos, los guiaremos e intentaremos hacérselo lo más fácil posible", cerraba.