De los Clásicos perdidos al pulso de Vinicius a Xabi: los cinco partidos de un 2025 para olvidar

El Madrid celebrará como el que más el inicio del 2026 tras un 'annus horribilis'. Los blancos entraron en 2025 viendo cómo el ciclo de Ancelotti se apagaba, viendo cómo el fichaje de Mbappé no terminaba de dar los resultados que se esperaban en un equipo campeón de Europa y sabiendo que peligraba un año en blanco. Así fue.

Los merengues no ganaron ningún título en el 2025, algo que no es aceptable en la capital. Carlo Ancelotti abandonó el club junto a otra leyenda blanca como Luka Modric, pero ni los 167 millones de euros gastados en verano ni la llegada de Xabi Alonso al banquillo salvaron el rumbo del Real Madrid.

En el 2026, el tolosarra deberá intentar enderecer el grupo y salvar su puesto, que ya corrió mucho peligro en las últimas jornadas del año. La primera gran oportunidad será en Arabia. Una Supercopa que puede ser un trampolín anímico para un proyecto que está en caída libre o puede terminar de sentenciar a Xabi.

Pero antes de la llegada del nuevo año, en SPORT repasamos los cinco partidos de un 2025 para olvidar en el Real Madrid.

La primera decepción del 2025

El 2025 no empezó nada bien para el Real Madrid. Los blancos viajaron a Arabia para jugar la Supercopa de España y, tras superar al Mallorca en las semifinales, se vieron las caras ante el Barça en la final. Era la ocasión perfecta para que los de Ancelotti dieran un golpe sobre la mesa tras el 0-4 del último Clásico unos meses antes.

Pero el encuentro pasó de oportunidad a pesadilla. El Madrid se avanzó con un gol de Mbappé en el minuto cinco, pero al descanso ya perdían 1-4. Los blancos eran incapaces de aguantar el ritmo ofensivo culé y se preveía una goleada superior a la vista en el Bernabéu. Raphinha puso el quinto al inicio de la segunda parte, pero la roja de Szczensy paró la sangría blanca y le permitió evitar una goleada incluso más humillante.

Ancelotti triste tras perder la Supercopa de España / Efe

El Barça le había metido nueve goles en dos Clásicos al Real Madrid y la sensación era de que hubiesen podido ser muchos más. El Madrid perdió el primer título en juego del 2025 ante su máximo rival... no sería el último.

El Madrid deja de asustar en Europa

Europa siempre ha sido el terreno de los merengues. Con 15 Champions, el Madrid es el gran representante de la UEFA Champions League, pero la temporada pasada vieron cómo se los dejaba de temer en una remontada fallida en el Bernabéu. Los blancos llegaban tras superar en play-offs a un muy mermado Manchester City y al Atlético de Madrid en octavos tras el polémico penalti de Julián Álvarez, pero el Arsenal fue demasiado para el equipo de Ancelotti.

El resultado del Emirates ya dejaba al Madrid sin prácticamente opciones (3-0), pero durante los días previos a la vuelta se empezó a generar un clima de noche mágica y de remontada en los ambientes más madridistas. El Bernabéu tenía que ser un manicomnio y los blancos lograr la gesta, pero ni de lejos.

Saka tras marcar un gol al Real Madrid / Agencias

El Arsenal superó al Madrid en su casa con facilidad y no dejó ninguna opción a una posible remontada. El Madrid había vivido muchas noches mágicas en el Bernabéu en Europa, pero ese día el equipo inglés lo miró a la cara y les demostró que ya eran vulnerables.

La Copa se escapa tras un ridículo colectivo con los árbitros

La última oportunidad de tocar plata para Ancelotti en el Real Madrid fue en La Cartuja. Otra vez, Barça y Madrid en una final. Pero lo más sorprendente del encuentro pasó fuera del terreno de juego. La rueda de prensa previa de los colegiados de la final provocó que los blancos incluso se llegaran a plantear no jugar el encuentro, algo increíble.

Toda la prensa madridista presionó para que los colegiados fueran cambiados tras denunciar los videos de Real Madrid TV. Un espectáculo esperpéntico. Al final, el encuentro se jugó con normalidad tras varias horas de mucha tensión en el día anterior, pero en el campo el Barça volvió a ganar. Esta vez le costó más, aunque el gol de Kounde en la segunda parte de la prórroga sentenció el título.

Jules Koundé en la celebración de su gol en la final de la Copa del Rey. / EFE

El Real Madrid de Ancelotti tocó su final ese día. El italiano sabía que tras ese resultado su futuro como blanco estaba sentenciado y una de las máximas leyendas del banquillo merengue se despidió unos meses después en el Bernabéu.

El primer tropiezo del nuevo proyecto

Tras la marcha del italiano nació el proyecto de Xabi Alonso. Un proyecto radicalmente opuesto al de Ancelotti, o al menos así se lo esperaban los aficionados blancos. De hecho, algunos síntomas de mejora se vieron en los primeros partidos, pero el día de la verdad el PSG fue muy superior.

El Mundial de Clubes no era una obligación para el Madrid, pero sí un banco de pruebas para ver cómo funcionaría el proyecto de Xabi. La derrota 4-0 ante los campeones de Europa fue muy dura, pero la mayoría de aficionados no se marcharon tan decepcionados por pequeñas pinceladas que vieron ante el Dortmund o la Juventus.

Xabi Alonso durante el partido de semifinales del Mundial de clubes ante el PSG. / AP

La etapa de Xabi Alonso empezaba en Estados Unidos, sin todos los fichajes y sin Kylian Mbappé, que estuvo varios encuentros fuera de combate por un virus estomacal.

Vinicius sentencia a Xabi Alonso

Al inicio de la temporada se vieron cosas interesantes del Madrid. En las primeras jornadas se notaba la mano de Xabi Alonso. Muy lejos aún de lo que se vio en Leverkusen, pero con algo de esperanza para los aficionados. Todo eso se vino abajo el día del Clásico.

Paradójicamente, una victoria ante el Barça terminó siendo más negativa que positiva. Los blancos consiguieron meter mano a los de Flick tras cinco derrotas seguidas la temporada pasada, pero la imagen del partido la protagonizó Vinicius cuando montó el 'numerito' tras ser sustituido en los últimos minutos.

Vinicius montó el 'numerito' a Xabi Alonso / VALENTI ENRICH

La relación entre el brasileño y el entrenador se rompió ese día, pero Xabi Alonso cometió un pecado mucho más importante. Claudicó sobre su idea y cedió a los jugadores al no castigar el comportamiento de Vini, que fue titular en el encuentro siguiente. Desde ese día se le han acumulado los problemas al tolosarra y a punto ha estado de significar su adiós. Su principal tarea en este 2026 será recuperar la confianza de sus jugadores o será muy complicado que termine la temporada.