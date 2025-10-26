Los clásicos deciden Ligas

Este domingo vuelve el Clásico, un partido que estadísticamente ha decidido gran parte de las posibilidades de los dos colosos del campeonato. En la última década el Barcelona se ha llevado 5 Ligas por 4 del Real Madrid. Solo el At. Madrid se ha colado una vez en la pelea de los dos grandes del campeonato (temporada 20-21). Los azulgranas se llevaron seis gol-average particulares con los blancos sumando cinco títulos; y los madridistas fueron mejores en cuatro ocasiones.

Baile de cifras

El Barça se dejó dos títulos en el camino pese a tener mejor gol-average. El primero fue en la temporada 16-17. Empataba 1-1 en el Camp Nou y ganaban 2-3 en el Bernabéu, el 4-3 global no le sirvió para ser campeón. El segundo fue en la 21-22, tras perder en casa 1-2 y ganar fuera 0-4. El 5-2 global no le dio para frenar a un rival que le sacó 13 puntos de diferencia al final del campeonato. El Madrid también se dejó un título en la 22-23 pese a tener mejor diferencia de goles entre los dos partidos (4-3): ganó 3-1 en Madrid y perdió 2-1 en Barcelona. Otra temporada en la que la diferencia de puntos fue grande entre los dos grandes favoritos, 10 para los azulgranas,

Cubarsi y Vinicius durante un Clásico / Efe

En la campaña 20-21 se dio la circunstancia de que los blancos se anotaron los dos Clásicos, 1-3 fuera y 2-1 en casa. Estos resultados favorecieron al At. Madrid para llevarse el campeonato por dos puntos de diferencia sobre el Barça, que quedó segundo y el Madrid tercero. Los blancos habían ganado 2-0 a los rojiblancos y empatado a uno en casa de su vecino.

Seis títulos decididos

En las otras seis temporadas se cimentaron la estadística. El Barcelona ganó cuatro Ligas con mejor gol-average particular: la 15-16 el global de los dos partidos fue de 5-2 para los culés; en la 17-18, repitió el 5-2; en la 18-19, 6-2 y la temporada pasada, 7-3. El margen fue amplio en las cuatro temporadas, tres goles los dos primeros títulos y cuatro los dos siguientes. El Madrid, por su parte, se llevó dos Ligas, las de la campaña 19-20, por 2-0 en el global de los dos partidos, y la 23-24 por 5-3 en la suma de los dos cruces.

En definitiva, el Barça sumó cuatro títulos de cinco en la última década apoyado en los resultados de los Clásicos, por dos de los cuatro que se anotó el Real Madrid. En total, seis títulos ganados entre los dos por tener mejores resultados en sus enfrentamientos particulares, y otros cuatro perdidos, dos cada uno, a pesar a tener mejores números que su rival. Ganar un Clásico da ímpetu al vencedor y lo fortalece anímicamente.