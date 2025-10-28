El otro Clásico: la reventa hizo mella en el Real Madrid - Barça

El Clásico del pasado 26 de octubre volvió a ser un partido de gran tensión para ambas aficiones, los de Xabi Alonso lograron ganar un partido ante el FC Barcelona tras cuatro derrotas consecutivas, hubo jugadas polémicas, tangana... Y la clásica reventa que tantos años lleva existiendo en LaLiga española.

Como ya comentamos en SPORT, los precios que se podían ver en conocidas páginas como 'Wallapop', 'MilAnuncios' o 'Ebay' llegaban hasta los 11.000 € por entradas en la zona VIP. Los socios que revendían sus entradas se aprovechaban del hecho de que no quedaran billetes para ver el gran partido desde el Santiago Bernabéu, pero, al ser una práctica ilegal, las consecuencias han llegado para algunos de ellos.

281 abonos incautados de socios del Real Madrid

La Policía estuvo atenta a los alrededores del estadio del conjunto blanco, en busca de personas que pudieran estar haciendo negocio mediante la reventa. El dispositivo policial, además, era reforzado al tratarse del encuentro con más rivalidad del fútbol español, pues genera una alta demanda y especulación con las entradas.

En total, la Policía Municipal de Madrid incautó 281 abonos del Real Madrid y abrió 20 actas tras el encuentro por este motivo. Los precios de los carnets incautados, según se ha informado, oscilaban una horquilla entre los 500 y los 3.500 €, según la visibilidad del sector del campo. Además, la policía ha explicado que el modus operandi era llevar a cabo estos traspasos de abonos utilizando intermediarios y no de manera directa.

Los diferentes casos ya están en manos de la unidad administrativa, que deberá imponer las sanciones que se consideren correspondientes. Por otra parte, queda por ver la postura del Real Madrid, que cuenta con la posibilidad de aplicar sanciones internas que podrían llegar a suponer la retirada definitiva del abono. Antes del encuentro el conjunto merengue ya advertía de que "el Club no se hace responsable, ni atenderá, cualquier incidencia que se pudiera generar de entradas adquiridas por canales no oficiales", pues en algunos casos las entradas que se pueden adquirir por vías ilegales resultan ser falsas, provocando que personas que las hayan adquirido a precios inflados no puedan entrar al evento deportivo.