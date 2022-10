El clásico también peligra para Courtois

La lesión de belga es delicada y dolorosa, pinzamiento del nervio ciático, que no tiene una fecha fija de regreso, aunque Ancelotti es optimista El objetivo es que llegue al partido ante el Barcelona, pero será baja ante el Getafe y el Shakhtar, salvo que arriesgue viajando a Varsovia

La recuperación de Thibaut Courtois tiene en vilo al cuerpo técnico del Real Madrid, que espera recuperarlo para el clásico del día 16 en el Santiago Bernabéu, pero no hay garantías de que los médicos aseguren su presencia ante el Barcelona. Sufrió una ciatalgia a primeros de mes y lleva una semana de tratamiento que puede dar resultado o no, depende de si se amortigua el dolor del pinzamiento que sufre en el nervio y que puede provocarlo diversos motivos que los médicos madridistas no aclararon en el parte que hicieron público.

Courtois ya se ha perdido los partidos contra Osasuna y el Shakhtar y se perderá el de este sábado ante el Getafe y con toda probabilidad en de vuelta en Varsovia del martes ante el equipo ucraniano. Ancelotti es optimista pero también cauto: "Está mejorando y tenemos que decidir si viajar a Varsovia le puede crear problemas o no pero creo que para el Clásico va a estar seguro". Toda precaución es poca en una lesión dolorosa que necesita cuidados que no pasan por la cirugía. Será clave cómo se encuentre el miércoles, una vez que el equipo haya regresado del partido ante el Shakhtar, para saber en qué estado está y si estará en condiciones de jugar el clásico.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

La presencia del belga bajo palos es un cuestión de confianza para el equipo sin desmerecer a Lunin, que apenas ha tenido oportunidades de jugar y transmitir esas mismas sensaciones a sus compañeros. El ucraniano es un excelente portero que apenas ha jugado. De hecho esta semana ha jugado sus dos primeros partidos seguidos desde que llegó al Real Madrid en 2018, que serán tres ante el Getafe. Tiene 23 años y desde que llegó al Real Madrid ha jugado un total de 35 partidos en cuatro años entre su equipo y las cesiones al Leganés, Valladolid y Oviedo.

La lesión de Courtois no tiene fecha de regreso fijado, es imprevisible el tiempo que puede tardar en superarse, de semanas a meses, aunque en manos de especialistas se supone que su recuperación no pasará de un par de semanas. El tratamiento que debe seguir ha sido de reposo primero, para pasar al gimnasio con ejercicios suaves y después fortalecer la musculatura. Una baja importante para Ancelotti por lo que el belga le ha dado al equipo desde la llegada del italiano.