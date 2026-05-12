Tras el Clásico, Mbappé dice adiós a sus molestias y se prepara para los pitos del Bernabéu

Kylian Mbappé está de vuelta. El delantero francés se perdió el Clásico ante el Barça cuando todo apuntaba que estaría en la convocatoria de Arbeloa. Unas molestias que aparecieron en la recta final del último entrenamiento de los blancos fueron la causa de ausencia.

El '10' de los blancos ni siquiera viajó a la Ciudad Condal, en un gesto que no fue bien recibido en ninguno de los estamentos del club. Tampoco sentó bien entre los aficionados su publicación en Instagram, animando al Madrid desde su casa con una foto del partido tomada después de que el Barça se pusiera 2-0 en el marcador.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé. / Juanjo Martín / EFE

Adiós a las molestias

Tras el partido, el delantero se entrenó en solitario el lunes en Valdebebas, a pesar de la plantilla tenía día libre. El francés se encargó de que fuera noticia publicando en sus redes sociales una imagen sonriendo en el gimnasio. Un día después, Mbappé ha retomado los entrenamientos con el resto del grupo y lo ha hecho con total normalidad, sin que las molestias hayan hecho acto de presencia.

Mbappé, entrenando en solitario en Valdebebas el lunes / Instagram

Salvo sorpresa, el atacante estará a disposición de Arbeloa de cara al partido ante el Real Oviedo. Un encuentro que estará marcado por el enfado de la afición madridista con los suyos. Será la primera vez que el Santiago Bernabéu pueda expresar su opinión tras otra temporada de fracasos y tras los incidentes que han ocurrido en el vestuario en las últimas semanas, incluyendo la pelea entre Tchouameni y Fede Valverde y las imágenes del propio Mbappé.

De hecho, al delantero le espera un ambiente muy hostil en su propia casa. Su actitud a lo largo del último mes ha sido muy criticada y el punto de ebullición llegará este jueves. Mbappé tendrá que prepararse para recibir una sonora pitada y, salvo que las molestias reaparezcan, lo hará sobre el césped.

El delantero todavía tiene varios objetivos pendientes. El primero, no perder el ritmo de partido de cara al Mundial, que se ha convertido en su gran objetivo una vez la temporada del Madrid quedó finiquitada. El segundo, evitar que Vedat Muriqi le arrebate el pichichi. El futbolista del Mallorca está a solo dos goles del francés, que quiere revalidar su éxito individual.

Por lo que respecta al resto de la plantilla, según informa el propio club, Huijsen sigue con su proceso vírico, mientras que Jude Bellingham y Antonio Rüdiger trabajaron en el interior. Ferland Mendy, Éder Militao, Arda Güler, Rodrygo Goes y Fede Valverde continúan con sus procesos de recuperación.