El Clásico de Lamine

La previa de un Clásico acostumbra a ser caliente, pero pocos podían vaticinar que el primer encuentro entre Real Madrid y Barça de la presente temporada llegaría con una temperatura tan alta. Las declaraciones de Lamine Yamal hace apenas unos días todavía resuenan en las tertulias e invaden los medios. No solo eso, han llegado al vestuario del equipo blanco, cuya reacción no ha sido precisamente amistosa.

El partido tiene los ingredientes para convertirse en uno de los encuentros más tensos de los últimos tiempos. Tanto fuera como dentro del césped, el futbolista que centrará todas las miradas será el ‘10’ del Barça.

Alto voltaje

Lamine lanzó un mensaje rotundo y directo contra Porcinos (equipo de Ibai Llanos en la Kings League) y el Real Madrid en su paso por la competición que dirige Gerard Piqué. “Roban y se quejan”, afirmó el jugador azulgrana. No obstante, hay que aclarar que el contexto de la frase es importante. Lamine lanzó la ya famosa frase en un escenario en el que el vacile y el humor están siempre presentes y lo hizo para tratar de picar a su contrincante en ese momento, un reconocido madridista como Ibai.

Lamine, con Ibai durante la conversación / KINGS LEAGUE

Sea como sea, las palabras del extremo ya han tenido repercusión mundial y, entre otras cosas, han sentado muy mal al vestuario del Real Madrid. Según informó EFE, algunos jugadores de la primera plantilla del conjunto blanco valoraron lo sucedido como una “falta de respeto”, dejando en evidencia que consideran lo que dijo Lamine una provocación más que llega de un “mal compañero”.

Parece bastante obvio que el Santiago Bernabéu será una caldera contra el futbolista del Barça y que los jugadores del equipo blanco no se cortarán a la hora de recriminarle su actitud en los últimos días. Al ‘10’ culé le espera un ambiente hostil, aunque él ya ha demostrado en muchas ocasiones que esas cosas, lejos de tener una influencia negativa en su juego, no hacen más que motivarle. Lamine ya sabe lo que es marcar en el estadio del Madrid y que todo el público se le eche encima. Ocurrió el pasado curso, cuando los de Flick golearon al equipo de Ancelotti (0-4) y el jovencísimo futbolista hizo el tercero. En aquel momento recibió los gritos e insultos con total naturalidad e indiferencia. Este domingo no será distinto.

Hablar en el césped

Después de todo lo sucedido lejos del campo, a Lamine le toca ahora hablar en el césped. Ante las ausencias de Raphinha y Lewandowski, el extremo tendrá que echarse a la espalda gran parte del peso ofensivo de un Barça que, hasta el momento, está lejos de ese equipo brillante que maravilló al mundo del fútbol el año pasado.

Lamine Yamal, en el Santiago Bernabéu / Valentí Enrich

Tampoco se ha visto en lo que llevamos de temporada la mejor versión del propio Lamine, en parte por culpa de las lesiones y los problemas físicos. Si algo ha dejado claro en su corta carrera el internacional español es que se crece en los grandes escenarios, por lo que el Clásico de este domingo podría ser el punto de inflexión ideal tanto para el jugador como para el equipo que dirige Hansi Flick.

Lamine tendrá frente a él a Álvaro Carreras, al que muchos apodaron como el antídoto para frenar al jugador blaugrana. Un duelo que también supondrá una motivación extra para el ‘10’.

El partido tiene todos los alicientes de un partido grande y tenso. Caer sería un mazazo importante para cualquiera de los dos equipos viendo las dudas que se han despertado en las últimas semanas en torno a ambos. Si ya de por sí un Madrid - Barça es uno de los partidos más decisivos del año, poder asestarle un golpe tan fuerte a tu rival hace que la expectación sea todavía mayor. Cuando ruede el balón, todos mirarán a Lamine. Unos esperando que sea el líder del equipo y que demuestre que lo que dice lejos del césped se refrenda con actuaciones de estrella. Los otros, deseando que no tenga un buen día para poder regocijarse en ello.

Esto es lo que mueve un jugador como Lamine Yamal. Una estrella mundial a la que se mira con lupa en todo momento. Solo tiene 18 años, pero el de este domingo será el octavo Clásico que dispute. Hasta el momento, su balance contra el conjunto blanco es positivo, con cuatro triunfos (todos la pasada temporada) y tres derrotas, sumando tres goles y dos asistencias por el camino. Si de algo no hay duda es que el ‘10’ será el protagonista del día.