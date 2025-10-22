Clásico europeo aperitivo del Clásico español

La Juventus medirá la capacidad del Real Madrid de Xabi Alonso. Hasta aquí la temporada es positiva a excepción del lunar en el derbi, que sigue escociendo en Chamartín. Es el momento de afrontar esas dudas para recuperar la sonrisa que los rivales grandes le han robado desde hace más de un año.

Solidez

Los blancos tienen dos Clásicos consecutivos en cinco días, empezando por el europeo ante la Juventus (el 22) y acabando la semana ante el Barça (el 191) con el liderato de la Liga en juego. Están sacando sus partidos adelante sin brillo, pero los goles de Mbappé ayudan a mantener la velocidad de crucero. Ha ganado en solidez, pero falta madurez creativa. Esa agilidad en la circulación que facilite conexiones eficaces con el ataque.

Las lesiones tampoco facilitan la labor de Xabi Alonso para asentar sus combinaciones y dar con un once estable con sus variantes. La Juventus, séptima en la Serie A, aterriza en Madrid entre dudas pese a llegar invicta en Champions al Bernabéu. No gana desde el 13 de septiembre (4-3 al Inter) y viene de perder ante el Como con Nico Paz de verdugo (2-0).

Pólvora mojada

Los turineses acumulan cuatro empates consecutivos incluido el 2-2 en casa del Villarreal en la Champions. Los bianconeri atraviesan una crisis de identidad que solventaría ganando a los blancos con Yildiz, colega turco de Güler, como principal amenaza. Tudor tiene una plantilla corta en defensa y larga en delanteros. Las lesiones de Bremer y Cabal deja bajo mínimos una zaga con fama de permeable.

Arriba tiene mucho, pero con la pólvora mojada. Dinamita que espera explotar en el mejor de los escenarios posible, el Bernabéu. Su referente debería ser Vlahovic, dos goles en Champions, pero tiene un pie fuera y otro dentro por su negativa a renovar. Yildiz es el más creativo, con David, fichado como relevo del serbio, y Conceicao de apoyos. Tudor recupera a Miretti y Zhegrova, aunque no se espera que sean titulares.

Seis bajas

Pese a todo, la Juventus es siempre un rival de enjundia y más para un Madrid avisado con el nuevo formato de la Champions. Un sistema que dejó sensaciones agridulces a los blancos en su competición favorita. Lo pasó mal para meterse en el segundo bloque de clasificación, un síntoma de debilidad que estalló en cuartos de final al caer eliminado contundentemente ante el Arsenal.

El objetivo es entrar entre los ocho primeros, y los tres puntos de esta noche son un tesoro sabiendo que el próximo partido lo jugará en Liverpool. Xabi recupera a Mendy pero no a los demás, pese a que Alexander-Arnold y Carvajal se hayan sumado a los entrenamientos del equipo. Además, Alaba se suma a las bajas de Ceballos, Huijsen y Rudiger. De las seis ausencias cinco son defensas que, probablemente, no estén en condiciones de jugar el domingo contra el Barça.

Güler y Bellingham

Carvajal, Trent e incluso Huijsen puedan entrar en la convocatoria para el domingo, pero no en el once. El vasco volverá a poner una defensa de circunstancias. Asencio será el compañero de Militao, mientras que Valverde volverá a ser lateral derecho con Carreras en la izquierda. Es lo que hay.

Todo apunta a que Xabi juntará a Güler y a Bellingham para custodiar a Vinícius y Mbappé. Tchouameni es fijo, queda por dilucidar si mantendrá a Mastantuono o apostará por Brahim o Rodrygo. De esta forma, Alaba, Camavinga y Rodrygo se caen respecto al once de Getafe.

Veneno

Alonso apostará por el frente de ataque más venenoso que tiene para buscar la tercera victoria que le mantenga en lo alto de la tabla. La Juventus, por su parte, está en el alambre tras dos empates que le relegan en la tabla para flirtear con los puestos sin premio. Para el Madrid será un ensayo general del Clásico del domingo. Un partido que esperan ansiosos tras lo sucedido la temporada pasada, pero antes debe solventar el compromiso europeo.

Una Juventus que llega necesitada, pero que da síntomas de escasez de ideas futbolísticas. Ganar en Madrid sería recuperar las buenas sensaciones del arranque de temporada y que se ha ido dejando en el camino. Argumentos le sobran, otra cosa es que sea capaz de exponerlos sobre el césped del Bernabéu.