Un Clásico para despedirse

Madrid y Athletic, dos clásicos de la Liga, dicen adiós a la temporada con gesto serio tras un año frustrante en el que no han conseguido sus objetivos. Un cierre de campeonato que queda para las despedidas de jugadores y entrenadores en un partido sin nada en juego. Queda por oír el veredicto final del Bernabéu hacia su equipo y esas inesperadas elecciones.

Cinco nombres

Dicen adiós, Carvajal, que pasa a ocupar escalafón de leyenda; Alaba, el hombre de la ‘silla’ en la histórica remontada ante el PSG en 2022, e Iñigo Lekue, el ‘one club man’ tras once temporadas de león. Con ellos se va Arbeloa, tras cuatro convulsos meses al frente de los blancos, y el eterno Ernesto Valverde, que pone fin a su tercera etapa en el banquillo bilbaíno.

“Confirmo que no sigo”, decía Arbeloa por si alguien tenía alguna duda. “Lo que he hecho ha sido pensar en el Madrid, en otro club hubiese sido diferente”, afirmaba, para lanzar un reproche: “Es lo que me ha tocado, lo he intentado hacer de la mejor manera. No a la mía, pero sí a la mejor”.

Carvajal, “símbolo”

Será una noche de emociones personales más allá de las deportivas. Ninguno se juega nada, salvo la honra de los tres puntos, aunque los blancos volverán a ser escrutados por un Santiago Bernabéu que no está para bromas.

Dani Carvajal dice adiós al Real Madrid / EFE

Arbeloa elogiaba a Carvajal, al que no dio la oportunidad de recuperar el nivel y optar al Mundial: “Es un símbolo de lo que debe ser un jugador del Madrid. Puso la primera piedra de Valdebebas, es único. Será titular. Cuando mire para atrás, estará muy orgulloso de lo que ha hecho”.

El listón

Al fondo aparecen unas elecciones inesperadas. Florentino Pérez las convocó por sorpresa dos años y medio antes de concluir su mandato ante la oposición de Riquelme. “Me parece fenomenal que se presente, ya saben dónde está puesto el listón”, apuntaba irónico Arbeloa.

El Athletic, por su parte, también prepara el futuro sin Valverde, que se va con la satisfacción de un trabajo bien hecho. “Me voy bien y contento. Espero que me recuerden con una sonrisa”, decía agradecido por la despedida que le dio San Mamés. El Athletic cierra una etapa y arranca una nueva con el alemán Edin Terzi.

Novedades

Arbeloa recupera a Valverde y Lunin, tiene las dudas de Tchouameni, Trent y Güler. Militao, Mendy y Rodrygo son bajas junto a Vinícius. El brasileño acabó tocado ante el Sevilla y no se ha entrenado esta semana. “Quiero ver un gran partido, despedirnos de la afición, brindarla una victoria”, desea Arbeloa en su último día en el banquillo blanco.

Valverde tiene las bajas de Nico Williams y Egiluz. Sancet y Prados son duda, mientras que Vivian y Berenguer tienen el alta. Tampoco estará Yuri por sanción. No ganan en casa del Madrid desde el 2005, sólo ha logrado 3 empates. Quizá sea el momento de darse una alegría y despedir con una sonrisa a Valverde.